F1: De Vries et Tsunoda relatent leurs aventures dans la région d’Émilie-Romagne

IMOLA, Italie — Les pilotes de Formule 1 Nyck de Vries et Yuki Tsunoda ont relaté leur aventure personnelle afin de se sortir des inondations meurtrières dans le nord de l’Italie, dans la foulée de l’annulation du Grand Prix d’Émilie-Romagne qui devait être présenté ce week-end.

Les inondations qui ont tué au moins neuf personnes et provoqué l’évacuation de plus de 10 000 personnes ont forcé, mercredi, l’annulation de la course. Le circuit est situé à proximité d’une rivière en crue. La F1 a déclaré qu’elle voulait éviter de surcharger les services d’urgence.

De Vries et Tsunoda sont coéquipiers au sein de l’écurie AlphaTauri, qui est basée à Faenza, une ville proche du circuit d’Imola et qui a été inondée. Des sauveteurs ont utilisé des bateaux pour transporter des personnes dans les rues inondées de Faenza jeudi.

De Vries, un Néerlandais, a déclaré qu’il essayait d’atteindre Faenza peu avant minuit mardi, avant les événements marketing de l’usine prévus pour mercredi, mais que les routes étaient coupées.

«Faenza est déjà inondée et je ne peux pas me rendre à mon hôtel. Reprendre l’autoroute n’est pas non plus une option. Coincé dans un petit village avec un seul hôtel complet», a-t-il écrit sur Instagram jeudi, racontant son expérience avec des photos et des vidéos de routes bloquées par des éboulements.

«Heureusement, McLaren s’est retrouvé bloqué là-bas plus tôt et leur mécanicien Frazer a eu la gentillesse de me donner sa chambre. Le lendemain matin, le hall de l’hôtel s’est transformé en centre d’hébergement d’urgence pour les personnes qui avaient été forcées de quitter leur domicile pendant la nuit.»

De Vries a indiqué qu’il avait fini par rentrer chez lui en passant par la ville de Florence, après un trajet «aventureux» sur des routes de montagne, et a remercié les habitants de la région qui l’ont aidé dans son périple.

Tsunoda, qui a commencé à vivre à Faenza en 2021 pour travailler avec AlphaTauri, a relaté que la ville avait été durement touchée.

«Après une nuit horrible, la ville est fortement touchée : poussière, boue et odeur d’essence partout», a affiché le pilote japonais sur les médias sociaux mercredi.

«En ce moment, les gens se battent pour trouver de la nourriture et surtout des endroits où rester, après que beaucoup ont été évacués de leurs propres maisons.»

AlphaTauri a précisé que son usine n’avait pas été touchée par les inondations et que tout est fait pour assurer la sécurité des employés et de leurs familles. L’équipe et ses deux pilotes ont lancé des appels aux dons pour aider les personnes touchées par les inondations.

Il est peu probable que le Grand Prix d’Émilie-Romagne soit reprogrammé en 2023 en raison du calendrier chargé. Angelo Sticchi Damiani, le président de l’Automobile Club italien, qui supervise toutes les courses dans le pays, a déclaré à des médias qu’une prolongation d’un an du contrat pour la course, qui doit expirer en 2025, était l’issue la plus probable.

«Il est sûr à 99 pour cent que la course sera rattrapée en 2026 après le renouvellement du contrat», a mentionné Sticchi Damiani.

Ferrari, qui a soutenu la décision d’annuler la course qui devait avoir lieu dans son château-fort, a déclaré jeudi qu’elle faisait don d’un million d’euros (1,45 million de dollars canadiens) aux efforts de secours dans la région d’Émilie-Romagne.

La décision d’annuler le Grand Prix d’Émilie-Romagne a été fortement soutenue par les équipes et les pilotes, dont le septuple champion Lewis Hamilton, de l’écurie Mercedes, et le champion en titre Max Verstappen, qui devance au classement son coéquipier de Red Bull Sergio Perez.

La prochaine course au calendrier est le Grand Prix de Monaco le 28 mai. Le Grand Prix d’Espagne aura lieu une semaine plus tard.