Facebook a désactivé 3 milliards de faux comptes d’octobre à mars

SAN FRANCISCO — Facebook annonce avoir désactivé plus de trois milliards de faux comptes d’octobre à mars — soit deux fois plus que dans les six mois précédents.

Le nouveau rapport du réseau social publié jeudi ne précise pas, cependant, combien de faux comptes ont été omis.

Cette augmentation démontre tout le défi auquel est confronté Facebook pour retirer des comptes créés par des ordinateurs pour propager des pourriels, des fausses nouvelles et tout autre contenu subjectif. Ses outils s’améliorent, mais ceux qui créent ces faux comptes raffinent également leurs pratiques.

Facebook dit avoir bloqué les comptes «quelques minutes» après leur création, avant que quelqu’un ne les voie et les signale.

Le réseau social héberge 2,4 milliards d’utilisateurs actifs mensuels. L’entreprise estime que 5 pour cent de ses utilisateurs actifs mensuels sont des faux.