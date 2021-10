Facebook veut embaucher 10 000 personnes pour développer un «métavers»

MENLO PARK, Calif. — Facebook a l’intention d’embaucher 10 000 personnes sur le territoire de l’Union européenne au cours des cinq prochaines années pour développer une nouvelle plateforme informatique qui pourrait permettre aux gens d’être reliés virtuellement, mais qui pourrait aussi soulever des inquiétudes concernant la protection de la vie privée et le contrôle accru du réseau social sur notre vie quotidienne.

La compagnie a annoncé sur un blogue dimanche que ces employés très spécialisés aideront à développer un «métavers», une notion futuriste pour se rencontrer en ligne par le biais de la réalité virtuelle et augmentée.

Les dirigeants de Facebook vantent le métavers comme étant la prochaine grande révolution après l’internet mobile, même si leur performance est mitigée quand vient le temps de prédire les tendances à venir.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a ainsi prédit il y a quatre ans que les gens prendraient des vacances virtuelles avec leurs proches, par le biais d’un casque, ou qu’on utiliserait un téléphone intelligent pour améliorer notre appartement virtuellement. Rien de tout cela ne s’est encore concrétisé.

Les recruteurs de Facebook cibleront l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, les Pays-Bays et l’Irlande.

Facebook n’est pas la seule compagnie à miser sur le métavers, et le géant a reconnu que cet espace virtuel n’appartiendra pas et ne sera pas géré par une seule société. On craint toutefois que Facebook et quelques autres mastodontes ne finissent par le monopoliser et l’utilisent pour récolter des données personnelles dont ils tireront profit, comme c’est le cas avec internet présentement.

Facebook a annoncé le mois dernier un investissement de 50 millions $ US pour financer de la recherche et des partenariats avec des groupes civiques, des organismes sans but lucratif, des gouvernements et des universités pour développer des produits destinés au métavers. La compagnie avait toutefois prévenu qu’il faudrait probablement 10 ou 15 ans avant de «pleinement matérialiser» plusieurs de ces produits.