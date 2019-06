Facultés affaiblies: arrestation mercredi d’un conducteur d’autobus de la STO

GATINEAU, Qc — Un conducteur de la Société de transport de l’Outaouais (STO) a été arrêté mercredi soir pour conduite avec les capacités affaiblies et refus de fournir un échantillon d’haleine alors qu’il était au volant d’un autobus.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) affirme que lorsque les agents sont allés à la rencontre du conducteur, il a refusé de se soumettre à un test d’ivressomètre. Il a donc été mis en état d’arrestation et a ensuite été libéré sous promesse de comparaître au tribunal à une date ultérieure et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

Le SPVG raconte que des usagers du transport en commun ont rapporté la conduite erratique du conducteur. Les policiers se sont rendus à l’angle des rues des Laurentides et de Neuville dans le secteur de Masson-Angers et lors de l’interception, ils ont constaté des signes et symptômes d’intoxication chez le conducteur.

Un superviseur de la STO s’est occupé du conducteur arrêté après sa remise en liberté.

Un autre conducteur de la STO a été assigné au reste du trajet pour que les passagers puissent se rendre à destination.

La police signale qu’au cours de l’événement, personne n’a été blessé et aucune collision n’est survenue.