Failles de sécurité: QS demande à la CAQ une nouvelle loi d’accès à l’information

Québec solidaire (QS) demande aux élus de resserrer la sécurité des données personnelles, à la suite du cafouillage de Desjardins.

QS réclame une réforme de la Loi sur l’accès à l’information, qui date de 1982 — une réforme attendue depuis longtemps qui n’a toujours pas abouti.

Le porte-parole du parti en matière de finances, Vincent Marissal, a transmis vendredi une demande à la commission parlementaire des institutions pour qu’elle se saisisse d’un mandat d’initiative en ce sens.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, M. Marissal a dit que cet événement était traumatisant pour beaucoup de monde et qu’il était lui-même touché.

Selon lui, il faut mettre fin à la récréation et resserrer les règles pour les entreprises. Il demande à ce qu’une nouvelle loi soit adoptée au plus tard d’ici un an, ce qui serait largement suffisant à son avis.

Soulignons que contrairement au secteur bancaire qui relève du gouvernement fédéral, le secteur financier coopératif relève du Québec.

Rappelons qu’une fuite massive de renseignements personnels a frappé l’institution financière québécoise. Un employé a transmis des données de près de 3 millions de membres potentiellement à des personnes mal intentionnées.

Des noms, dates de naissance, numéros d’assurance sociale, adresses, numéros de téléphone, courriels, ainsi que des renseignements en matière d’habitudes transactionnelles et de produits détenus ont été transmis illégalement à des tiers.

Toutefois, les mots de passe, les numéros d’identification personnels des membres et leurs questions de sécurité n’ont pas été compromis.