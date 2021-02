Fausses cartes de hockey d’Alexis Lafrenière: arrestation mercredi à Québec

QUÉBEC — La police de Québec croit que l’arrestation d’une quinquagénaire lui permettra de faire la lumière sur une fraude de vente de cartes de hockey contrefaites de la jeune vedette québécoise des Rangers de New York, Alexis Lafrenière.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) rapporte vendredi que ses policiers de l’Unité des fraudes et produits de la criminalité ont procédé mercredi à l’arrestation de la dame âgée de 54 ans, pour fraude.

La perquisition effectuée dans le cadre de l’enquête a permis la saisie de plusieurs cartes de hockey et de matériel informatique. L’enquête du SPVQ est toujours en cours et des chefs d’accusation pourraient être déposés ultérieurement après analyse par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

L’enquête a été initiée en décembre dernier lorsque le SPVQ a mis en garde la population à propos de cartes de hockey d’Alexis Lafrenière contrefaites. La police a alors demandé la collaboration du public afin de faire progresser cette enquête.

Des photos ont montré une carte illustrant un jeune Alexis Lafrenière lors du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec en 2013, mais la police avait affirmé en décembre que cette carte n’était pas authentique.

Ce sont donc de fausses cartes qui ont été mises en vente sur le web; il semble que les fraudeurs exigeaient 100 $ par carte.

Les personnes qui ont des informations à transmettre au sujet de cette fraude sont toujours invitées à communiquer avec le SPVQ.