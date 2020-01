Femme trouvée blessée lundi soir en Montérégie: la police cherche de témoins

LONGUEUIL, Qc — La police demande l’aide du public pour expliquer la découverte sur la chaussée d’une femme gravement blessée à la tête, tard lundi soir dernier, à Longueuil en Montérégie.

La malheureuse a été transportée à l’hôpital, dans un état critique. On ne craint plus pour sa vie, désormais, mais on ignore si elle conservera des séquelles de ce qui lui est arrivé.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) précise que la dame âgée d’environ 40 ans gisait au sol près de l’intersection du boulevard Marie-Victorin et de la rue Charbonneau, dans le secteur Vieux-Longueuil. Les agents de police se sont rendus auprès d’elle après qu’au moins un appel téléphonique ait été logé au 911 par des passants.

Il semble qu’au préalable, elle avait quitté son domicile de Longueuil à pied, vers 22h30.

On ignore si elle a été victime d’une agression ou d’un accident. Aucune hypothèse n’est écartée par la police.

Toute personne ayant circulé dans le secteur entre 22h30 et 23h15 ou détenant de l’information qui peut contribuer à l’enquête est priée composer le 450-463-7211. La police assure que les informations transmises seront traitées de façon confidentielle.