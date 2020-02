Femme trouvée grièvement blessée à Longueuil: la police cherche des témoins

LONGUEUIL, Qc — La police de Longueuil a déployé un poste de commandement sur le boulevard Marie-Victorin, lundi soir, pour élucider la découverte d’une femme grièvement blessée à cet endroit il y a exactement une semaine.

Des enquêteurs de la section des crimes graves du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) doivent être sur place jusqu’à 1h du matin, à l’intersection de la rue Charbonneau, dans le secteur Vieux-Longueuil.

La victime, âgée de 40 ans, a été retrouvée gisante sur la chaussée avec une blessure grave à la tête, lundi dernier.

La malheureuse a été transportée à l’hôpital, dans un état critique. On ne craint plus pour sa vie, désormais, mais on ignore si elle conservera des séquelles.

«L’enquête tend à démontrer pour le moment que ça pourrait être relié à un événement criminel, explique l’agente Mélanie Mercille. Ça pourrait être soit un délit de fuite ou une agression.»

«Il y a sûrement des témoins qui auraient vu quelque chose qui pourrait faire avancer l’enquête», ajoute-t-elle, en précisant que ceux-ci pourront demander l’anonymat.

La femme avait quitté son domicile à pied, vers 22h30. Elle portait alors un manteau de couleur mauve, avec un petit sac à dos violet et des bottes en cuir brun.

Les policiers se sont rendus auprès d’elle après qu’au moins un appel téléphonique eut été fait au 911 par des passants, vers 23h15.

«Pour le moment, elle ne se rappelle pas de ce qui s’est passé», explique l’agente Mélanie Mercille.

Toute personne détenant de l’information peut également composer le 450-463-7211. La police assure que les informations transmises seront traitées de façon confidentielle.