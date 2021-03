Femmes et pandémie: le Parti québécois accentue la pression sur le gouvernement

QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) veut que le gouvernement Legault reconnaisse que les femmes sont davantage touchées par la pandémie de COVID-19.

C’est la deuxième fois en quelques jours qu’un parti politique tire la sonnette d’alarme en déclarant que les femmes sont les grandes perdantes de la pandémie.

Dimanche, la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) avait invité le premier ministre François Legault à l’admettre, puis à agir en conséquence.

À l’approche de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, elle a reproché au gouvernement son manque de sensibilité et de préoccupation réelle pour le sort réservé aux femmes.

Elle l’a exhorté à créer des milliers de places en garderie, à attribuer des contrats publics aux femmes entrepreneures et à procéder à l’analyse systématique de l’impact des projets de loi sur les femmes.

La députée de Gaspé et porte-parole du PQ en matière de condition féminine, Méganne Perry Mélançon, en a rajouté une couche, mardi en affirmant que «ne pas agir n’est pas une option».

Elle estime qu’il faut améliorer la conciliation famille-travail-études, en donnant accès aux garderies, aux subventions et crédits d’impôt, ainsi qu’à une connexion Internet et à de l’équipement adéquats.

Les impacts du télétravail sur les femmes devront également être étudiés, selon elle.

Mme Perry Mélançon souligne l’importance des programmes réduisant les inégalités sociales, comme les mesures d’accès au logement ou à l’emploi, ou encore les allocations de soutien au revenu.

Enfin, la députée recommande de rehausser le financement à la mission des organismes desservant les femmes.

Elle affirme s’appuyer sur plusieurs études récentes, notamment celle menée conjointement par l’Observatoire québécois des inégalités et l’Association pour la santé publique du Québec.

Ces études démontrent que les femmes subissent plus durement les contrecoups de la COVID-19, et que les inégalités entre les sexes se sont accentuées depuis un an.

«Les experts s’entendent pour dire que les problèmes auxquels les femmes font face étaient déjà présents (…) et que, conséquemment, la pandémie n’a fait que les exacerber.

Le premier ministre et sa ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, doivent l’admettre», a déclaré Mme Perry Mélançon par voie de communiqué.

«Des actions concrètes doivent être mises en avant pour accompagner les femmes, considérant que pour nombre d’entre elles, la pente menant au retour à la normale (…) sera encore plus abrupte.

Le gouvernement doit en tenir compte dans sa stratégie de relance post-pandémie», a-t-elle conclu.