Femmes handicapées violentées: pas de maisons d’hébergement de 2e étape à Montréal

MONTRÉAL — Aucune unité d’hébergement en maison de deuxième étape n’existe à Montréal pour les femmes à mobilité réduite qui sont victimes de violence conjugale, déplorent celles qui tentent de leur offrir un lieu sécuritaire pour se remettre sur pied.

Tant les femmes handicapées que celles blessées par les coups reçus n’ont pas d’endroit où se loger après leur passage en refuge d’urgence, où elles résident en moyenne un mois.

Les maisons de deuxième étape sont les lieux sécuritaires — et sécurisés — où elles habitent temporairement après l’abri d’urgence, quand elles ont besoin de plus de temps pour récupérer.

Mais celles à mobilité réduite, ou qui ont des enfants handicapés, n’ont nulle part où aller.

Il n’existe actuellement aucun logement adapté à Montréal, indique l’Alliance des maisons de deuxième étape, qui regroupe bon nombre de ces ressources d’aide au Québec.

Un horrible obstacle, a expliqué en entrevue Arianne Hopkins, coordonnatrice de Nouvelle-Étape, une maison d’hébergement de deuxième étape de la métropole.

Cela empêche les femmes de quitter la situation violente dans laquelle elles se trouvent, car elles savent qu’elles vont se retrouver face à un «trou de services».

Mme Hopkins se souvient de cette femme hébergée, qui vivait avec des douleurs chroniques au dos après tous les coups qu’elle a reçus. Elle pouvait mettre une heure à se rendre à son logement au troisième étage, a relaté la coordonnatrice.

D’autres ont une jambe cassée, ou un traumatisme crânien, qui cause des pertes d’équilibre, explique-t-elle.

Pour les aider encore plus, Nouvelle-Étape a fait une demande de subvention auprès de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) pour construire une maison de neuf unités, dont deux seraient adaptées aux personnes à mobilité réduite: une pour femme seule et une pour femme et enfants.

Mais Mme Hopkins est inquiète: le temps passe et elle n’a toujours pas eu de réponse. Elle craint de ne pouvoir concrétiser ce projet, qui risque fort d’afficher complet dès le premier jour: 75 % des demandes pour les maisons de deuxième étape sont refusées à Montréal, faute de place, souligne-t-elle.

Et puis, le problème n’est pas qu’à Montréal: dans certaines régions du Québec, non seulement il n’y a pas de logements adaptés, il n’y a en fait aucune maison de deuxième étape pour femmes violentées, rapporte l’Alliance.