Femmes victimes de violence: il manque de maisons d’hébergement de 2e étape

MONTRÉAL — Alors que les femmes sont le plus à risque d’être tuées par leur partenaire violent après l’avoir quitté, il manque encore beaucoup de places dans les maisons d’hébergement de deuxième étape, au Québec comme dans les autres provinces, soulignent les responsables de ces refuges.

Le Québec se distingue toutefois favorablement des autres provinces sur certains aspects, estime Gaëlle Fédida, la coordonnatrice de l’Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.

L’organisation nationale «Hébergement Femmes Canada» a dévoilé cette semaine les conclusions d’une nouvelle étude, la première du genre au pays à avoir examiné toute la gamme des soutiens pour les survivantes de violence conjugale dans les maisons de deuxième étape.

Ces maisons dites de deuxième étape sont celles qui accueillent les femmes, avec leurs enfants, après leur passage dans le refuge d’urgence. Dans ces derniers, elles y habitent en moyenne un mois, tout de suite après avoir fui leur résidence.

Mais elles ne peuvent être abandonnées après: un mois, c’est peu pour se rebâtir et réorganiser toute sa vie.

Et surtout, les femmes sont à risque d’être tuées dans les mois qui suivent une séparation, a rappelé lors de la présentation des résultats de l’étude Sandy Watson-Moyles, directrice du refuge Three Oaks, en Ontario.

C’est là qu’entrent en jeu les maisons de deuxième étape.

Lors de la présentation, leurs responsables ont énuméré les difficultés rencontrées, notamment au niveau de leur financement.

Il en ressort que le Québec et l’Alberta sont les deux seules provinces à offrir un financement gouvernemental récurrent.

Ailleurs, bon nombre de ces maisons doivent effectuer des campagnes de financement pour réussir à survivre. Et puis, leurs employés sont si peu payés qu’ils quittent pour aller travailler ailleurs, surtout au gouvernement. «On les forme, et le gouvernement les prend», a déploré Cindy Chiasson, du refuge Betty’s Haven au Yukon.

Au Québec, le gouvernement provincial a dégagé du financement en 2018 et la situation des maisons de deuxième étape a «radicalement changé», a déclaré entrevue Mme Fédida, aussi coprésidente de l’organisation Hébergement femmes Canada.

«Les services de deuxième étape ont été reconnus comme nécessaires pour les femmes.»

Selon elle, la situation est meilleure au Québec que dans les autres provinces.

Cet argent provincial a permis d’embaucher depuis deux ans quelque 50 employés dans les maisons. Avant, il n’y avait que 1,3 travailleur par maison, a-t-elle souligné, alors qu’il en faut trois ou quatre.

Et Québec leur a promis un salaire sera de 25 $ de l’heure, alors qu’avant, des intervenantes psychosociales spécialisées pouvaient n’avoir que le salaire minimum.

Cela a aussi permis de pouvoir héberger plus de femmes, et de leur offrir des services. Il y a ainsi 30 % de plus de femmes qui ont pu avoir une place, a-t-elle relevé.

Mais là où le bât blesse, c’est au niveau du nombre de maisons existantes. Il en manque, dit Mme Fédida.

À Montréal, le taux de refus des demandes admissibles d’hébergement des femmes est de 75 %. Il est de 37 % en région — en fait, dans celles qui en ont. Car cinq régions du Québec n’ont tout simplement pas de maisons de deuxième étape.

Il y a de grosses difficultés d’accessibilité aux fonds fédéraux pour la construction de nouvelles maisons, déplore Mme Fédida.