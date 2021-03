Femmes victimes de violence: un projet d’hébergement mis en suspens

MONTRÉAL — Alors que le Québec est ébranlé par plusieurs féminicides, un regroupement de maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence et des organismes leur offrant du logement social encaissent un coup dur: plusieurs de leurs projets viennent d’être mis «en suspens» et ne seront pas priorisés.

Ces maisons d’hébergement dites de deuxième étape (MH2) sont celles qui accueillent les femmes après leur séjour en refuge d’urgence. L’Alliance MH2, qui avait déposé un projet incluant des unités adaptées pour des femmes à mobilité réduite à Montréal, vient tout juste d’apprendre son sort: c’est «non, pas maintenant».

Pourtant, l’urgence est là, a-t-elle dénoncé mercredi matin en conférence de presse.

Il manque de places pour ces femmes: à Montréal, le taux de refus est de 75 %, a rappelé Gaëlle Fedida, coordonnatrice aux dossiers politiques à l’Alliance MH2.

Ces maisons sont cruciales pour les femmes victimes de violence qui quittent leur milieu abusif, car elles visent justement la prévention de l’homicide conjugal. «La violence post-séparation» met les femmes particulièrement à risque, a-t-elle expliqué.

«Dans le climat actuel où les féminicides en contexte conjugal se multiplient, où six femmes ont perdu la vie en un mois et demi au Québec, faisant 13 orphelins, il est consternant de voir ce projet tomber à l’eau. Si notre membre ne trouve pas d’alternative de financement d’ici trois mois, elle va perdre le terrain qui était réservé à cet effet. Et on sait qu’à Montréal, c’est une denrée très rare.»

Et après leur passage en maison de deuxième étape, ces femmes doivent habiter quelque part: c’est là que le logement social permet de maintenir le filet de sécurité qui doit être installé autour d’elles.

Malheureusement, les projets d’habitation de plusieurs organismes offrant du logement social aux femmes ont aussi été mis en suspens, a ajouté Mme Fedida.

C’est le cas d’initiatives des Habitations l’Équerre de Sherbrooke, qui souhaitait ajouter des chambres pour femmes vulnérables à Sherbrooke, et de la Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME).

«Une claque au visage pour le milieu communautaire», a lancé Martin Bécotte, directeur de FROHME.

Tous ces organismes ont déposé des projets auprès de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) via son Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), financée par le gouvernement fédéral.

Ils déplorent le transfert de fonds de cette initiative ICRL du fédéral au provincial en janvier dernier, à hauteur de 115 millions $. Le gouvernement du Québec s’en sert pour financer des projets déjà annoncés, ne laissant pas d’argent pour de nouveaux projets comme les leurs, ont-ils dénoncé.

Les trois organismes demandent au gouvernement du Québec de soutenir leurs projets d’habitations via les 115 millions $ obtenus de la SCHL dans le cadre de son récent programme, afin de permettre de réaliser ces logements, en plus de ceux déjà annoncés par le gouvernement du Québec dans ses budgets passés.