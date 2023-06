Fermeture du pont Touzel sur la Côte-Nord: restrictions demandées aux résidents

QUÉBEC — La population des municipalités de la Minganie, sur la Côte-Nord, qui est isolée en raison de la fermeture abrupte et récente du pont Touzel, plus tôt cette semaine, sur la route 138, est invitée jeudi par les autorités à limiter sa consommation de biens et de carburant aux besoins essentiels, afin d’assurer une distribution équitable des ressources disponibles.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable précise que des mesures sont en préparation pour assurer le ravitaillement des marchandises et le transport des personnes. Des détails seront transmis, écrit-on, dans les meilleurs délais.

Les personnes ayant besoin d’un hébergement temporaire sont invitées à se rendre au Centre socio-récréatif de Sept-Îles ou à la Caserne de pompiers de Havre-Saint-Pierre.

Le ministère répète jeudi que les services en santé et services sociaux sont maintenus en Minganie. Il n’y a pas de problématique actuellement pour la disponibilité de fournitures ou de médicaments.

En ce qui a trait aux tests de laboratoire, le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord organise le transport par avion. Certains échantillons qui ne pourront être transportés ce jeudi devront être repris.

L’avion d’évacuation médicale de la Basse-Côte-Nord pourra être utilisé en cas de besoins d’évacuation urgente. Pour des évacuations vers Québec ou Montréal, l’avion gouvernemental EVAQ peut être utilisé comme d’habitude.

Le CISSS évalue aussi les possibilités pour les rendez-vous non urgents à l’extérieur.

La décision de fermer le pont Touzel a été prise après qu’une inspection à la nacelle ait permis de déceler une importante fissure. Le pont est situé à Rivière-au-Tonnerre.

La Minganie compte environ 6500 personnes réparties dans 10 communautés.