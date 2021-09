Fermeture forcée pendant la pandémie: le musée Grévin de Montréal ne rouvrira pas

MONTRÉAL — Grévin Montréal a annoncé jeudi la fermeture définitive de son musée.

La direction a indiqué avoir été contrainte de faire ce choix difficile après un an de fermeture à cause de la pandémie.

Dans un communiqué, on y adresse des remerciements aux partenaires du musée, aux visiteurs et aux employés du musée Grévin Montréal qui perdent ainsi leur emploi. On y souligne «leur dévouement et leur belle énergie».

Le musée Grévin exposait les statues de cire de nombreuses personnalités allant de Jean Béliveau à Ricardo, en passant par René Lévesque, John Lennon et Céline Dion.