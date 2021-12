Fermez les services de garde sauf pour les services essentiels, réclame un syndicat

MONTRÉAL — Le syndicat qui représente les employés de soutien de cinq centres de services scolaires de la région de Montréal reproche à Québec de maintenir ouverts à tous les services de garde et les écoles spécialisées jusqu’au congé des Fêtes puis de les rouvrir jusqu’au 10 janvier.

Le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, affilié à la FTQ, se dit «fortement en désaccord» avec la décision gouvernementale. Il estime que Québec doit ordonner la fermeture des écoles en maintenant des services de garde offerts uniquement pour les enfants des travailleurs des services essentiels, comme les pompiers et policiers, à l’image de ce qui se faisait au début de la pandémie.

Le risque de transmission du virus est «énorme» en ce moment, a répété à de nombreuses reprises, mercredi matin, Jean-François Labonté, le président de la section locale qui représente des employées du soutien scolaire au Centre de services scolaire Marie-Victorin, en entrevue avec La Presse Canadienne.

«On est très inquiets, a-t-il ajouté. La moitié des cas de contamination au Québec, ça se passe dans nos écoles. Et le personnel, on se sent très mal protégés avec la question de la ventilation. Il n’y a pas des détecteurs dans toutes les classes, dans tous les locaux encore.»

Lors de l’annonce de nouvelles restrictions sanitaires, lundi, Québec avait indiqué que les cours des écoles primaires, secondaires et des centres de formations professionnelles et pour adultes seraient suspendus dès le lendemain.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait expliqué que les écoles primaires allaient cependant demeurer accessibles jusqu’aux Fêtes pour permettre la vaccination et la distribution des tests rapides. Les services de garde scolaires allaient, quant à eux, demeurer ouverts jusqu’aux Fêtes, en donnant la priorité aux travailleurs de la santé.

Selon M. Labonté, le masque de procédure que portent les employés des écoles est insuffisant. «Ça devrait être des masques N95», a-t-il tranché, ajoutant au passage que le personnel de soutien devrait être priorisé pour l’administration de la troisième dose et qu’une «prime à risque» devrait être versée.

Alors que le Québec continue de battre des records au chapitre des nouvelles infections à la COVID-19, le premier ministre François Legault fera le point sur la situation sanitaire à 18 h mercredi soir au cours d’une conférence de presse en compagnie du ministre Dubé et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.