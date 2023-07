Festivités et feux d’artifice à Ottawa malgré les inquiétudes de la qualité de l’air

OTTAWA — Les célébrations de la fête du Canada ont lieu samedi dans la capitale nationale et dans tout le pays, bien que certaines aient été réduites en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Les festivités à Ottawa se déroulent autour de la colline du Parlement, mais le principal divertissement aura lieu aux plaines LeBreton, où les festivités reviennent à la normale cette année.

Des événements ont été annulés partout au pays pendant deux ans en raison de la pandémie de la COVID-19, y compris à Ottawa. L’année dernière, les vestiges des manifestations du «convoi de la liberté» qui ont obstrué les rues de la ville pendant l’hiver ont créé des tensions qui ont perturbé la journée et incité certains à éviter de se rendre au centre-ville.

Héritage Canada a une liste d’activités prévues dans la région de la capitale nationale.

Une cérémonie de relève de la garde aura lieu régulièrement entre 10 h et 14 h ainsi que de la cornemuse et du tambour par l’Aviation royale canadienne sur la colline du Parlement.

Si la météo le permet, la Force aérienne prévoit également un survol de la colline du Parlement juste après midi.

Le principal spectacle en journée aux plaines LeBreton commence à 11 h 45 et met en vedette des artistes tels que Pierre Kwenders, Delhi 2 Dublin, Tyler Shaw, Josiane et Marie-Josée Dandeneau, ainsi que des discours de dignitaires, dont le premier ministre et la gouverneure générale.

Le spectacle en soirée comprend des performances de Jann Arden, Roxane Bruneau, Aysanabee, France D’Amour, Les Louanges, Jojo Mason, Dax, Clerel, Madison Violet, Josh Q et Josiane.

Des scènes improvisées sur la rue Wellington et le pont du Portage mettront en vedette plus d’artistes, et une exposition temporaire sur le patrimoine inuit sera présentée au 100 rue Wellington.

De l’autre côté de la rivière à Gatineau, il y aura aussi des spectacles, dont un match de lutte professionnelle toute la journée dans le Vieux-Hull. Les musées nationaux du Canada et le Musée des beaux-arts du Canada seront ouverts et l’entrée est gratuite.

Avec tout ce qui se passe, de nombreuses rues du centre-ville d’Ottawa sont fermées et les véhicules n’auront accès qu’aux ponts Macdonald-Cartier et Champlain.

Le service de transport OC Transpo offre un service gratuit toute la journée jusqu’à minuit et un horaire spécial est mis en place. Para Transpo est également gratuit et accepte les réservations.

OC Transpo recommande aux personnes se rendant aux plaines LeBreton d’utiliser la gare de Lyon et indique que les trains contourneront la gare de Pimisi le soir pour aider à gérer les foules venant voir les feux d’artifice.

Le grand spectacle pyrotechnique d’Ottawa devrait avoir lieu à 22 h malgré les inquiétudes concernant la qualité de l’air et la fumée au cours des derniers jours, mais ce n’est pas le cas dans toutes les grandes villes du Canada.

L’Administration portuaire Vancouver Fraser a cité l’augmentation des coûts pour l’annulation de son feu d’artifice l’année dernière et a déclaré que cette décision était désormais permanente.

Partout en Ontario, y compris à Niagara Falls et à Pembroke, les feux d’artifice sont annulés en raison des effets des incendies de forêt en cours.

Après une interdiction des feux d’artifice lors des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste la fin de semaine dernière, la fête sera particulièrement tranquille au Québec, où les feux de forêt font toujours rage et où les interdictions de feu sont toujours en vigueur.

Montréal et Québec ont annulé les feux d’artifice pour se montrer solidaires des régions du nord de la province qui continuent de brûler.

Victoria, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, Winnipeg et Toronto prévoient toutes d’aller de l’avant avec leurs spectacles.

Des feux d’artifice ont également lieu dans les provinces de l’Atlantique, y compris à Halifax pour la première fois depuis 2019.