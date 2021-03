Fête nationale: la SSJB insiste pour avoir un spectacle à Montréal, en 2022

MONTRÉAL — La portée de la Fête nationale ne doit pas être atténuée à Montréal, lorsque la pandémie sera derrière nous.

La Société Saint-Jean-Baptiste, qui participe annuellement à l’organisation des festivités pour la Fête nationale, le 24 juin, craint en effet que les «arrangements» pris à cause de la pandémie ne deviennent permanents.

La SSJB-M nourrit des craintes, à la suite d’une déclaration de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. À cause de la COVID-19, à l’été 2020, le spectacle de la Fête nationale avait été enregistré à Trois-Rivières. En décembre dernier, la ministre avait dit à QMI vouloir reprendre cette formule, qui permettait de sortir de Montréal et de Québec.

Or, à Montréal se posent de grands défis en matière d’intégration et de protection de la langue française, a fait valoir Marie-Anne Alepin, présidente générale de la SSJB-M. Il importe donc, à ses yeux, d’y organiser un «acte de démonstration et de fierté» par de la musique, des festivités et un grand spectacle, qui serait de nouveau diffusé, comme c’était le cas avant la pandémie.

Mme Alepin signale que déjà, à ce moment-ci de l’année, l’équipe travaille à planifier les festivités de l’été 2022. On sait déjà que celles de l’été 2021 seront encore affectées par la pandémie.