Fêtes 2020: Postes Canada espère des achats plus tôt de la part des Canadiens

OTTAWA — Postes Canada invite les Canadiens à faire leurs achats des Fêtes plus tôt cette année afin d’éviter une congestion provoquée par l’essor continu du magasinage en ligne.

Postes Canada croit que cet essor dû à la COVID-19, combiné à la hausse du nombre de colis généralement observée tout juste avant les Fêtes, pourrait entraîner des volumes importants et dépasser sa capacité de traitement et de livraison.

En faisant leurs achats des Fêtes plus tôt, les Canadiens aideront aussi les détaillants à exécuter les commandes et permettront de répartir les volumes prévus, selon Postes Canada.

En prévision de cette période de pointe, Postes Canada annonce l’ajout de plus de 4000 employés saisonniers temporaires et de plus de 1000 véhicules à son parc.

Les envois seront livrés la fin de semaine dans de nombreuses localités. Des emplacements de ramassage de colis seront ajoutés et on prolongera les heures d’ouverture de nombreux bureaux de poste.

Postes Canada dit avoir déjà ajouté à des endroits clés de son réseau de l’équipement de traitement qui sera pleinement utilisé. La technologie de suivi a été améliorée, dit-on, pour fournir aux clients de meilleurs renseignements lorsqu’ils suivront le progrès de leurs colis.