Fêtes chaotiques pour les voyageurs: au tour des dirigeants de VIA Rail de témoigner

OTTAWA — Les dirigeants de VIA Rail doivent s’adresser à un comité fédéral ce jeudi au sujet des retards qui ont affligé les voyageurs pendant les Fêtes.

Plus tôt ce mois-ci, la société d’État s’est excusée pour les retards généralisés que les passagers ont constatés entre le 23 et le 26 décembre alors qu’une tempête hivernale balayait l’Ontario et le Québec.

La compagnie de chemin de fer a dit que le déraillement d’un train de marchandises du CN a causé d’autres retards pour ses trains dans son corridor est-ouest entre Québec et Windsor, en Ontario.

Certains passagers se sont retrouvés coincés dans les trains pendant plus de 20 heures.

VIA Rail s’est excusée de ne pas avoir été plus franche avec ses clients au sujet de la situation et de ne pas avoir fourni plus des mises à jour sur les retards.

Ses dirigeants comparaissent devant le comité alors que les députés de l’opposition, à Ottawa, font valoir qu’il est temps d’étendre le Règlement sur la protection des passagers aériens pour couvrir aussi les déplacements en train.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a témoigné devant le comité plus tôt ce mois-ci. Il a promis de resserrer les règles, qui, selon les critiques, manquent de mordant pour tenir les entreprises responsables de l’indemnisation des passagers aériens.

Dans une déclaration fournie à La Presse Canadienne, le bureau d’Alghabra n’a pas dit si le ministre appuyait les demandes visant à élargir le régime actuel de protection des passagers pour couvrir ceux qui voyagent par train.

«La situation de VIA Rail pendant la période des Fêtes était inacceptable. Les passagers méritent d’être informés, surtout dans les conditions météorologiques sans précédent que les Canadiens ont connues», a déclaré la porte-parole Nadine Ramadan dans un courriel.

«La sécurité de l’équipage et des passagers est toujours une priorité absolue. Toutes les options sont sur la table pour renforcer davantage la sécurité des passagers», a-t-elle affirmé.

Avant la comparution des dirigeants de VIA Rail, il y a eu celles des dirigeants d’Air Canada, de WestJet et de Sunwing, qui ont été interrogés au sujet des centaines de vols qu’ils ont annulés ou retardés pendant les Fêtes.

Sunwing Airlines a fait l’objet d’un examen minutieux après que des centaines de passagers se sont retrouvés coincés au Mexique, affirmant qu’ils ne pouvaient pas obtenir de réponse de la compagnie au sujet de leur retour au Canada. Ils sont tous revenus au Canada depuis, et la compagnie aérienne s’est excusée.

Peu après, Sunwing a été critiquée pour avoir annulé tous les vols à partir de la Saskatchewan jusqu’au début de février. Il a également réduit les vols d’hiver à partir de Moncton, au Nouveau-Brunswick, Fredericton et Halifax.