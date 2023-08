Feux de forêt à Hawaï: le bilan des victimes s’alourdit encore, à 80 morts

LAHAINA, Hawaï — Le bilan des morts s’est alourdi à 80 victimes confirmées à la suite des feux de forêt qui ont décimé certaines parties de l’île de Maui la semaine dernière, ont annoncé vendredi les autorités d’Hawaï.

Le gouverneur de l’archipel Josh Green avait déjà prévenu que le nombre de morts augmenterait au fur et à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

Les autorités ont fixé un couvre-feu de vendredi soir, 22 h 00, à 6 h 00 samedi matin.

« La reprise sera extraordinairement compliquée, mais nous voulons que les gens retournent chez eux et fassent ce qu’ils peuvent pour évaluer les dégâts en toute sécurité, car c’est assez dangereux », a déclaré M. Green à l’émission de nouvelles télévisées Hawaii News Now.

Des chiens renifleurs ont été déployés pour rechercher les victimes, a indiqué le maire du comté de Maui, Richard Bissen Jr.

Les constats sont désolants. En se promenant d’un quartier à l’autre, l’on aperçoit des voitures brûlées, des maisons et des commerces rasés par les flammes, des poteaux téléphoniques incinérés et des puits d’ascenseur s’élevant de terrains où se trouvaient autrefois des immeubles à logements.

Anthony Garcia a constaté l’ampleur des dégâts alors qu’il se tenait sous l’arbre banian emblématique de Lahaina, maintenant carbonisé, et a balayé des branches tordues à côté d’un tas rempli d’animaux morts : des chats, des coqs et autres oiseaux tués par la fumée et les flammes.

«Si je ne fais rien, je deviens fou», a déclaré M. Garcia, qui a tout perdu ce qu’il possédait. Ce dernier et d’autres résidents ont été confrontés à une destruction généralisée alors qu’ils retournaient chez eux vendredi à la suite des incendies de forêt qui ont ravagé certaines parties de Maui cette semaine et qui ne sont pas encore complètement maîtrisés.

Un nouvel incendie a entraîné vendredi soir l’évacuation de la ville de Kaanapali dans l’ouest de l’île de Maui. Le feu, qui a été complètement éteint avant 20 h 30, s’est déclaré dans une zone où une station de ravitaillement du comté a été mise en place pour distribuer environ 11 500 litres d’essence et près de 2000 litres de carburant diesel à quelque 400 véhicules en attente. Le carburant ne sera pas distribué samedi, ont indiqué les autorités du comté dans un communiqué.

La procureure générale Anne Lopez a annoncé son intention de procéder à une enquête approfondie de la prise de décisions et des politiques ayant une incidence sur la réponse à ces feux de forêt mortels.

« Mon ministère est déterminé à comprendre les décisions qui ont été prises avant et pendant les feux de forêt et à communiquer au public les résultats de cet examen», a déclaré Mme Lopez dans un communiqué.