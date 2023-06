Feux de forêt au Québec: au tour des citoyens de Lebel-sur-Quévillon, d’être évacués

MONTRÉAL — Au tour des 2000 citoyens de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, de recevoir un avis d’évacuation obligatoire vendredi soir en raison des feux de forêt.

La municipalité recommandait à ses concitoyens qui ne pouvaient se réfugier chez des proches de quitter avec une trousse d’urgence, en direction de l’aréna de Senneterre, une municipalité située à 88 km plus au sud.

Un peu plus au nord, quelque 1000 résidants de Chapais ont appris vendredi qu’ils devraient attendre au moins une journée de plus avant de pouvoir regagner leur domicile.

La mairesse Isabelle Lessard devait faire le point sur la situation en conférence de presse samedi matin, à 9 h00.

À Sept-Îles, sur la Côte-Nord, où l’état d’urgence a été déclaré vendredi matin, un ordre d’évacuation a été donné aux résidents des secteurs des Plages et de Moisie. Cet avis touchait environ 5000 résidents.

«Ce matin, je suis de près la situation des feux de forêt, en particulier à Sept-Îles», a indiqué le premier ministre François Legault dans un gazouillis samedi matin.

«La SOPFEU met tous ses efforts pour maîtriser les incendies. Et la Sécurité publique travaille avec la Croix-Rouge pour s’occuper de toutes les personnes qui sont évacuées», précise aussi son message sur sa page Facebook.

«Les Québécois forment un peuple solidaire et on va s’entraider», souligne le premier ministre.

Le maire, Steeve Beaupré, et le coordonnateur des mesures d’urgence de la Ville de Sept-Îles, Denis Clements ont indiqué en conférence de presse vendredi, à 17 h 00, que d’autres citoyens devaient être prêts à quitter les lieux à tout moment.

Cette consigne visant les gens du secteur de Sainte-Famille au nord de la rue Comeau, entre le boulevard des Montagnais et la rue Holliday, était toujours en vigueur samedi matin.

Les deux hommes recommandaient à ces personnes de préparer leur valise d’avance et une trousse d’urgence de 72 heures afin d’être en mesure de quitter les lieux rapidement, si nécessaire

«C’est une préalerte. Soyons prévoyants. Préparez-vous à toute éventualité», a déclaré le maire Steeve Beaupré.

Des centres d’hébergement ont été ouverts dans les municipalités de Port-Cartier, Baie-Comeau et Forestville pour accueillir les gens qui doivent se mettre à l’abri des feux de forêt.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rapportait 135 incendies en activité, samedi matin, au Québec, dont une centaine qui était hors de contrôle.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a demandé du renfort à l’armée canadienne.

«Je viens de communiquer avec le gouvernement fédéral afin d’obtenir de l’aide des Forces armées canadiennes pour la situation des feux de forêt. On a une très belle collaboration et on fait tout en notre pouvoir pour aider les gens de la Côte-Nord», a écrit M. Bonnardel dans une publication sur Twitter vendredi après-midi.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a indiqué sur le réseau social avoir reçu la demande d’aide fédérale. Il a indiqué que le gouvernement travaillait «à identifier les ressources fédérales appropriées».

Par ailleurs, la Sûreté du Québec (SQ) tenait à rassurer la population vendredi soir par rapport aux vols et au vandalisme. Elle a affirmé dans un communiqué que «des informations erronées circulent actuellement» sur les réseaux sociaux selon lesquelles des vols auraient lieu dans le secteur est de Sept-Îles.

La SQ a souligné qu’aucun incident n’a été rapporté dans le secteur, ajoutant que de nombreux patrouilleurs surveillent les lieux tant de jour, de soir ou de nuit.