Feux de forêt au Québec: Legault à Sept-Îles mardi et Bonnardel à Val-d’Or

MONTRÉAL — Les nombreux feux de forêt qui sévissent dans certaines régions du Québec ont provoqué des milliers d’évacuations depuis la fin de semaine et continuent de menacer des infrastructures, mardi.

Des centres d’hébergement temporaires ont été ouverts dans neuf municipalités, sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin d’accueillir les personnes évacuées.

Les pompiers de la Société de protection de la forêt contre le feu (SOPFEU) signalaient en début de journée, mardi, que 163 feux de forêt étaient en activité, dont neuf en zone nordique.

Le premier ministre François Legault a prévu de se rendre sur la Côte-Nord pour faire le point sur l’état des feux, mardi. Il devait rencontrer les autorités civiles et municipales à Sept-Îles ainsi que des intervenants de la SOPFEU.

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec étaient particulièrement éprouvées, d’autant plus qu’Environnement Canada ne prévoyait pas mardi qu’elles recevraient des précipitations au cours des prochains jours.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, séjournera en Abitibi-Témiscamingue mardi, afin de rencontrer les intervenants et les citoyens à Val-d’Or avec son collègue Pierre Dufour, le député d’Abitibi-Est. Le ministre tiendra une conférence de presse à Val-d’Or à 13h00, à un endroit qui n’avait pas encore été précisé au lever du jour.

La Ville de Val-d’Or a évacué les secteurs de Louvicourt, du lac Wyeth, du lac Gueguen, du lac Matchi-Manitou et du lac Villebon en raison de deux feux hors de contrôle qui font rage du côté est du secteur de Louvicourt.

Les résidents des communautés autochtones de Kitcisakik, dans la réserve faunique La Vérendrye, et de Lac-Simon, près de Val-d’or, ont évacué volontairement leur maison à cause de la piètre qualité de l’air causée par la fumée.

La municipalité de Senneterre a déclaré l’état d’urgence en raison de la qualité de l’air et de la proximité d’un feu. La route 113 est fermée entre le kilomètre 40 à Senneterre et le kilomètre 244 à Eyou Istchee. Seuls les véhicules d’urgence peuvent circuler.

D’autre part, la route du Nord a été fermée à la circulation entre le kilomètre 2 à Chibougamau et le kilomètre 258 Eyou Istchee.

Lundi soir, un incendie qui brûlait près de Lebel-sur-Quévillon a accéléré sa progression vers la ville qui demeurait évacuée.

À Normétal, l’évacuation de la municipalité a été complétée. Des départs préventifs ont été entrepris dans les secteurs de Beaucanton, de Val-Paradis et de St-Lambert-de-Desmeloize.

Enfin, un autre feu de forêt s’approchait de la route qui mène à la communauté crie de Mistissini située à une centaine de kilomètres au nord-est de Chibougamau.

Entre-temps, sur la Côte-Nord, de la pluie devait s’abattre mardi, ce qui devait aider les pompiers de la SOPFEU. Environnement Canada prévoyait mardi matin qu’entre 10 et 20 millimètres de pluie tomberaient pendant la journée, et que de 5 à 10 autres millimètres devraient s’abattre en soirée et dans la nuit de mercredi.

Tout de même, un vaste incendie près de Sept-Îles était toujours actif lundi soir, mais les vents soufflaient vers le nord, éloignant ainsi les flammes de la ville.

L’avis d’évacuation était toujours en vigueur pour les résidents des secteurs de Moisie, des Plages et du Lac-Daigle, et une pré-alerte d’évacuation était maintenue pour les résidences du quartier Ste-Famille, situées au nord de la rue Comeau.

Le premier contingent de militaires des Forces armées canadiennes formé pour combattre les feux de forêt est arrivé à Sept-Îles lundi.

Les feux des derniers jours ont causé des bris sur le chemin de fer long de plus de 500 kilomètres qui relie Sept-îles à Schefferville, le rendant inutilisable pour acheminer du matériel et les denrées vers Schefferville. Un premier vol a permis d’approvisionner la municipalité lundi.

En Mauricie, le secteur de la localité de Clova était évacué lundi en raison d’un feu et la situation demeurait précaire, malgré les interventions effectuées par la SOPFEU. Lundi soir, aucune résidence n’avait toutefois été détruite par le feu.

Lors d’une conférence de presse lundi, le premier ministre François Legault a affirmé que la localité de Clova ne pourrait vraisemblablement pas être sauvée des flammes.

D’autre part, deux incendies mettaient en péril deux lignes importantes de transport d’électricité lundi soir. La route 309 entre Mont Saint-Michel et Parent a été fermée.

En Outaouais, une partie de la communauté autochtone de Lac-Barrière a évacué volontairement en raison de la proximité d’un incendie.

Enfin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les feux en activité n’étaient pas encore contenus lundi soir, mais ils ne menaçaient plus la population et les infrastructures. Deux feux se trouvaient à proximité de la centrale hydroélectrique de la Péribonka situé à la confluence des rivières Péribonka et Manouane, qui dispose d’une puissance de 385 mégawatts.

Le smog qui a recouvert plusieurs régions du Québec lundi à cause de la fumée s’étant dégagée des incendies devrait persister mardi, selon Environnement Canada. La qualité de l’air a été affectée par des concentrations élevées de particules fines.

Les régions de Montréal, Québec, Ottawa-Gatineau ainsi que l’Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay–Lac-Saint-Jean restaient mardi sous le coup d’un avertissement de smog.

Les autorités québécoises de santé publique signale que lorsqu’il y a présence de fumée dans l’air, il vaut mieux éviter les activités extérieures, fermer les fenêtres, les portes et les échangeurs d’air, et assurer le bien-être des jeunes enfants, des personnes âgées et de celles qui sont malades.