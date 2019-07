Feux de forêt dans le nord-ouest de l’Ontario: évacuations au Manitoba

WINNIPEG — Les feux de forêt qui brûlent dans le nord-ouest de l’Ontario ont provoqué des évacuations dans deux communautés autochtones du nord-est du Manitoba, dimanche.

La Croix-Rouge canadienne a organisé le transport de plus de 200 personnes des Premières Nations de Little Grand Rapids et de Pauingassi en raison des dangers que représentent pour elles la fumée provenant des feux de forêt. Il s’agit de personnes dont l’état de santé est jugé vulnérable.

Ni l’une ni l’autre des collectivités éloignées n’a accès à une route.

Près de 200 bébés, aînés et personnes souffrant de problèmes respiratoires, de même que les proches de tous ces gens, ont été emmenés à Winnipeg. Tous ces évacués logeront provisoirement dans des hôtels.

Environnement Canada a émis samedi des alertes de mauvaise qualité de l’air pour le nord-est-du Manitoba et le nord-ouest de l’Ontario en raison de la fumée émanant des brasiers. Le feu de forêt le plus important fait rage sur une superficie de 720 kilomètres carrés.

L’année dernière, des résidents du nord-est du Manitoba ont été chassés de chez eux pendant plus d’un mois à cause des feux de forêt.