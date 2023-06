Feux de forêt: deux matchs de baseball à New York et Philadelphie sont reportés

NEW YORK — Les autorités du Baseball majeur ont reporté des matchs prévus à New York et à Philadelphie mercredi soir en raison de la mauvaise qualité de l’air causée par la fumée des incendies de forêt qui font rage au Canada.

Un match de la Ligue nationale de soccer féminin au New Jersey et une rencontre de l’Association nationale de basket-ball féminin (WNBA), prévue pour être jouée dans un aréna à Brooklyn, ont aussi été remis à cause des conditions brumeuses qui ont suscité l’inquiétude des autorités sanitaires.

Le match des Yankees de New York prévu mercredi contre les White Sox de Chicago sera joué jeudi dans le cadre d’un programme double qui s’amorcera à 16h05. Le duel entre les Phillies de Philadelphie et les Tigers de Detroit a été reporté à jeudi, 18h05. À l’origine, ces deux clubs devaient avoir congé jeudi.

«Ces reports ont été décrétés à la suite de conversations tout au cours de la journée avec des experts médicaux et météorologiques et tous les clubs concernés au sujet des conditions de qualité de l’air clairement dangereuses dans les deux villes», ont précisé les autorités du Baseball majeur dans un communiqué de presse.

Plus tôt en journée, l’Agence américaine de météorologie avait émis une alerte à la qualité de l’air pour la ville de New York. Elle y mentionnait que le «Département de la santé de l’État de New York recommande de limiter les activités physiques intenses en plein air, afin de réduire le risque d’effets néfastes sur la santé». À Philadelphie, l’organisme a émis un code rouge.

Les Yankees et les White Sox ont joué dans une brume plus légère mardi soir.

Les responsables de la WNBA ont précisé que le match entre le Lynx du Minnesota et le Liberty de New York n’aurait pas lieu mercredi, «pour protéger la santé et la sécurité de nos fans, de nos équipes et de notre communauté». Aucune date de reprise n’a pas encore été annoncée.

Par ailleurs, la Ligue nationale de soccer féminin a reporté au 9 août le match qui devait avoir lieu ce soir contre Orlando, au New Jersey.