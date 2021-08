Feux de forêt en Colombie-Britannique: l’épuisement gagne les pompiers

VANCOUVER — La lutte acharnée contre les feux de forêt en Colombie-Britannique que les pompiers mènent depuis le début du printemps est en train de mettre à mal leur résistance.

Le responsable des opérations de la société de protection contre les feux de forêt de la province, Todd Nessman, rapporte que la fatigue se manifeste et que de plus en plus de pompiers sont victimes d’accidents. Un suivi sur leur état de santé et leur sécurité est assuré par les autorités.

Il y a présentement quelque 3800 pompiers à l’oeuvre dans les forêts de la Colombie-Britannique. La plus récente mise à jour de la situation indiquait que 290 feux étaient encore actifs, que 70 ordres d’évacuation avaient été émis de même que 120 alertes d’évacuation.

Dimanche dernier, un nouveau contingent de 153 Québécois, des pompiers forestiers et des combattants auxiliaires pour la plupart, a été envoyé en renfort en Colombie-Britannique, le plus important déploiement hors Québec jamais réalisé par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Jusqu’ici, 136 millions $ ont été consacrés par le gouvernement de la Colombie-Britannique à la lutte aux incendies de forêt. Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, assure que son gouvernement dépensera ce qu’il faut pour éteindre ces incendies dévastateurs.

Depuis le 1er avril dernier, plus de 8500 kilomètres carrés de forêt ont brûlé en Colombie-Britannique.