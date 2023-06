La réintégration imminente à Lebel-sur-Quévillon déjà menacée

MONTRÉAL — La semaine s’annonce «préoccupante» par rapport à la situation des feux de forêt au Québec en raison du temps chaud et sec, a affirmé un représentant de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lors d’une conférence de presse, dimanche matin. La réintégration des citoyens de Lebel-sur-Quévillon, qui peuvent retourner dans la municipalité dimanche, pourrait aussi être compromise.

Les conditions météorologiques qui avaient permis aux pompiers de ralentir la progression des incendies de forêt dans les derniers jours sont maintenant chose du passé.

«(Samedi) matin, on a commencé à avoir des signaux que non seulement il n’y aurait pas de pluie dans les prochains jours, mais les prévisions météo de la SOPFEU n’annoncent aucune pluie sur l’Abitibi, le Nord-du-Québec (…) le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, avant vendredi soir en fin de soirée», a déclaré Sylvain Tremblay, conseiller stratégique de la SOPFEU, dimanche matin.

La situation sera donc «préoccupante» cette semaine, selon M. Tremblay. Certains feux qui sont à ce jour maîtrisés pourraient ne plus l’être dans les prochains jours, puisqu’un indice d’inflammabilité allant «d’élevé» à «extrême» est attendu dans certaines régions à partir de mardi.

À Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, des températures de 27 et 28 degrés Celsius sont attendues en journée à partir de mardi, de même que des températures de 25 degrés Celsius la nuit.

«Non seulement l’intensité des feux de façon générale peut être réactivée, mais en plus, on pourrait subir des situations où les feux pourraient être actifs même de nuit, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle», a expliqué Sylvain Tremblay.

«Les citoyens qui sont dans les régions qui sont touchées ou les plus à risque doivent se tenir prêts à évacuer avec de courts préavis», a averti la sous-ministre à la Sécurité civile, Katia Petit, lors de la même conférence de presse.

Dimanche matin, 112 feux étaient en activité sur le territoire du Québec, incluant ceux situés en zone nordique, selon les chiffres de la SOPFEU. L’organisation demande par ailleurs aux citoyens de ne pas survoler les feux, que ce soit au moyen d’un drone ou d’un avion.

Dimanche matin, 1400 personnes combattaient les feux de forêt, de même que 19 avions-citernes.

«Au cours des derniers jours, il y a eu plusieurs intrusions aériennes sur nos feux. Lorsqu’un drone ou un aéronef est aperçu dans le périmètre, toutes les opérations aériennes de la SOPFEU sont arrêtées, et ce, jusqu’au départ des contrevenants. Ces intrusions représentent un grand danger pour les pilotes et causent du retard dans le combat des incendies de forêt», a indiqué la SOPFEU dans un message publié sur sa page Facebook.

La sous-ministre Petit a également rappelé l’importance de respecter l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert.

Lebel-sur-Quévillon: situation incertaine

Après une évacuation qui a duré plus de deux semaines, les quelque 2000 résidents de Lebel-sur-Quévillon peuvent enfin commencer à retourner chez eux à compter dimanche, quoiqu’un revirement de situation pourrait perturber leurs plans.

La situation semble maintenant incertaine dans le secteur et le maire Guy Lafrenière a dû faire une mise au point samedi soir, à 21 h 00, pour annoncer que sa ville pourrait être évacuée à nouveau à cause du feu 344 au sud de sa municipalité, qui a fusionné avec cinq autres feux de forêt. Les autorités ont indiqué qu’il y a eu peu de précipitations dans la région et que l’indice d’inflammabilité sera élevé dans les prochains jours.

«L’avis d’intégration est maintenu. Cependant, vous devez savoir qu’un nouvel avis d’évacuation peut survenir à tout moment», a indiqué le maire Lafrenière dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la municipalité.

«À votre retour à Lebel-sur-Quévillon, vous devez être prêts à évacuer de nouveau (…) Pour les personnes qui ont de la famille ou des endroits où c’est possible de rester encore quelques jours, nous vous conseillons de ne pas revenir immédiatement», a laissé tomber le maire.

Toutefois, Lebel-sur-Quévillon ne fait pas l’objet d’une «menace immédiate», selon les dires de Katia Petit, dimanche matin.

Des écoles fermées

L’école secondaire La Taïga et l’école primaire Boréale, dans la municipalité, ont annoncé qu’elles ne rouvriront pas leurs portes cette semaine.

Dans la petite école primaire de 180 élèves, les examens de fin d’année ont été annulés. Une décision, qui a été prise en collaboration avec le centre de services scolaire. «C’est un cas de force majeur, il reste quatre jours d’école parce que le retour était prévu mardi pour les enfants. Là on n’a pas encore d’horizon de retour pour l’ensemble du personnel», a affirmé au bout du fil le directeur de l’école Boréale, Steeve Paquette.

Le directeur ignore si un retour en classe sera effectué. «Le plus tôt que les élèves pourraient être à l’école ce serait mercredi. Déjà là, on voit qu’en faisant un peu de mathématiques, (ce serait) très difficile d’avoir un retour à l’école d’ici la fin de l’année», a-t-il évoqué.

Samedi, l’école secondaire La Taïga avait annoncé dans un message sur sa page Facebook que pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire, «la sanction des études du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) impose la passation des épreuves ministérielles».

«Pour le moment, nous sommes en attente que le MEQ fournisse les dates de passation pour les semaines du 19 et du 26 juin 2023», peut-on aussi lire dans la même publication.

À la suite de «l’annonce des autorités municipales d’hier soir à 21h, le plan de réouverture des écoles Boréale et La Taïga est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Les informations spécifiques de chaque école seront publiées sur leur page Facebook respective selon l’évolution de la situation», peut-on lire sur les pages Facebook des écoles.

Quant aux citoyens Lebel-sur-Quévillon qui choisiront tout de même de rentrer chez eux, ils devront suivre certaines des consignes mises en place pour des raisons de sécurité, alors que les pompiers combattent toujours les feux de forêt dans la région.

Pour éviter des bouchons sur la route 113, le maire Guy Lafrenière demande aux citoyens qui arriveront de Senneterre ou de Chibougamau de prendre la route à partir de 9 h 00 dimanche. Les autres doivent attendre à 11 h 00 avant d’amorcer leur périple.

Le maire Guy Lafrenière a aussi expliqué samedi matin que seuls les citoyens seront permis sur les lieux et qu’ils devront s’identifier à des points de contrôle. Il sera permis toutefois pour un membre de la famille d’aider un proche.

Tous les services ont été rétablis, mais il faudra laisser couler l’eau du robinet au moins 10 minutes avant de la consommer.

-Avec des informations d’Helen Moka