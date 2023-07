Feux de forêt: les vents instables posent des défis pour les pompiers en Californie

MOJAVE NATIONAL PRESERVE, Calif. — Un énorme incendie de forêt incontrôlable dans la réserve nationale de Mojave en Californie s’est propagé rapidement dimanche au milieu de vents irréguliers, tandis que les pompiers ont signalé des progrès contre un autre incendie majeur au sud qui a provoqué des évacuations.

L’incendie de York qui a éclaté vendredi près de la région éloignée de Caruthers Canyon envoyait un énorme panache de fumée visible à près de 160 kilomètres de l’autre côté de la frontière avec le Nevada.

Des flammes de six mètres de haut à certains endroits ont carbonisé plus de 284 kilomètres carrés de broussailles du désert, de genévriers et d’arbres de Josué, selon une mise à jour sur l’incident, dimanche.

«Le combustible sec agit comme une source d’allumage prête, et lorsqu’il est associé à ces conditions météorologiques, il a entraîné un incendie sur de longues distances et a provoqué de hautes flammes, entraînant un comportement d’incendie extrême», indique la mise à jour. Aucune infrastructure n’a été menacée. L’incendie n’est pas maîtrisé.

Au sud-ouest, l’incendie de Bonny se maintenait stable à environ 8,8 kilomètres carrés dans les collines accidentées du comté de Riverside. Plus de 1300 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons samedi près de la communauté isolée d’Aguanga.

Les conditions venteuses et la possibilité d’orages jusqu’à lundi augmenteront le risque de reprise de la croissance, a déclaré le département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Un pompier a été blessé dans l’incendie, qui était maîtrisé à 5% dimanche.