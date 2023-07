Feux de forêt: rencontre lundi à Lebel-sur-Quévillon pour de l’aide aux entreprises

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, Qc — Des représentants de l’Administration régionale Baie James (ARBJ) seront à Lebel-sur-Quévillon lundi, de midi à 20h00, afin de répondre aux questions des personnes et institutions qui demandent une aide financière en raison de la paralysie économique de la municipalité causée pendant quelques semaines par les incendies de forêt.

Des entreprises pourraient avoir accès à du soutien en vertu du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) qui permet d’aider celles qui font face à des difficultés temporaires en raison des feux de forêt. Ces entreprises doivent démontrer un lien de cause à effet entre leurs problèmes financiers ou leurs ennuis d’opération et la situation causée par les sinistres.

Les demandeurs doivent respecter plusieurs conditions, en démontrant notamment leur une impossibilité de livrer plus de 50 % des produits sur une période de quatre semaines consécutives et leur problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits. Ils doivent aussi être capables de reprendre leurs activités rapidement, soit sur un horizon de trois mois, ou de 18 mois pour les entreprises exploitant une pourvoirie.

Quant aux entreprises qui estiment avoir besoin de liquidités supérieures à 50 000 $, elles sont invitées à déposer une demande d’aide financière auprès d’Investissement Québec.

Au cours des dernières semaines, le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, a souventes fois réclamé qu’une aide financière soit consentie aux entreprises de la région qui ont été contraintes à cesser leurs activités.

Par ailleurs, les autorités municipales de Lebel-sur-Quévillon signalent qu’au cours des derniers jours, la pluie a permis aux équipes d’atteindre leurs objectifs d’intervention de lutte aux feux de forêt.

D’ailleurs, lundi matin, pour la première fois depuis plusieurs semaines, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ne rapportait plus un seul feu de forêt non maîtrisé dans la zone intensive d’incendies du nord-ouest de la province. Il restait néanmoins toujours 58 feux en activité dans la zone intensive québécoise lundi matin, soit 39 feux maîtrisés et 19 qui étaient contenus.

À Lebel-sur-Quévillon, l’usine Nordic Kraft et la scierie Comtois ont repris graduellement leurs activités la semaine dernière. Quant à la minière Osisko, elle prévoit reprendre ses activités au site Windfall cette semaine.