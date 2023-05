Feux en Alberta: un comté met en garde contre les initiatives personnelles

GRANDE PRAIRIE, Alb. — Alors que la grogne monte envers la réaction des autorités devant les feux de forêt qui ont forcé des milliers d’Albertains à fuir leurs logis, un comté met en garde contre les initiatives personnelles.

Le comté de Grande Prairie a annoncé samedi qu’un membre du public qui opérait son bulldozer a «mis sa sécurité et celle de ses employés en danger en faisant tomber des arbres dans le feu et en fonçant presque sur des pompiers et leur équipement».

Le communiqué soutient que la population doit «comprendre que les décisions prises pour contrer les incendies sont hautement coordonnées et que les membres du public ne peuvent pas agir de leur côté, même s’ils veulent bien faire».

Durant une séance d’information tenue par la Grande Prairie Regional Emergency Partnership plus tôt cette semaine, l’un des résidents évacués par les pompiers a affirmé que l’incendie aurait pu être éteint en 12 heures si le comté avait permis aux gens de mettre en place leurs propres mesures de prévention.

D’autres voulaient retourner sur leur terrain pour s’occuper d’animaux de ferme qui ont été laissés derrière.

Il y avait 83 feux de forêt actifs dans la province en date de samedi après-midi, dont 21 étaient incontrôlés. Environ 16 500 personnes ont été évacuées de leur logis.

«Nos équipes sont composées de pompiers professionnels et formés dans tout, de la protection des structures aux incendies dans les terres sauvages, et se mettre sur leur chemin les met en danger et réduit notre capacité à protéger les gens et les propriétés, a fait valoir le comté. Notre objectif est d’abord de protéger les gens, ensuite de protéger les propriétés.»

La hausse des températures enregistrées samedi, qui devrait durer toute la fin de semaine, risque d’empirer l’étendue des feux.

La première ministre albertaine, Danielle Smith, était de passage à Grande Prairie vendredi pour rencontrer les élus et les chefs autochtones locaux.

Samedi matin, lors d’une conférence de presse au sujet du système de santé, elle a annoncé que son gouvernement vient d’approuver la construction d’«un pare-feu assez complet pour la ville».

Environ 300 membres des Forces armées canadiennes doivent être déployés dans la province pour aider à combattre les incendies dans les prochains jours. Une centaine d’entre eux seront envoyés dans la région de Grande Prairie.