Février dernier: recul du nombre et du taux de postes vacants au Canada

MONTRÉAL — Le nombre de postes vacants a baissé de 4 % en février au Canada, pour s’établir à 841 300, le total le plus faible depuis août 2021.

Statistique Canada signale que le recul de février a contrebalancé la hausse de 3 % observée le mois précédent, en janvier.

Le nombre de postes vacants dans les soins de santé et l’assistance sociale a baissé de 10,1 % pour s’établir à 143 800 en février. Néanmoins, le nombre de postes vacants dans ce secteur est demeuré le plus élevé parmi tous les secteurs pour un huitième mois consécutif.

Dans les services d’enseignement, le nombre de postes vacants a décliné de 16 %.

Statistique Canada a constaté que parmi les provinces et les territoires, le plus grand nombre de postes vacants en février a été relevé en Ontario, à 302 400, et au Québec, à 212 800. Il s’est établi à 13 200 au Nouveau-Brunswick.

L’agence fédérale signale toutefois que le taux de postes vacants, qui correspond au nombre de postes vacants exprimé en proportion de la demande de main-d’œuvre totale, s’est établi en février à 5,2 % au Québec comparativement à 4,4 % en Ontario et à 4 % au Nouveau-Brunswick.

Dans l’ensemble du Canada, le taux de postes vacants a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 4,7 % en février.