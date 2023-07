Fierté Montréal promet que «tout est en place» pour que le défilé ait lieu

MONTRÉAL — Pour sa 17e mouture, Fierté Montréal promet que «tout est en place» pour que le défilé faisant valoir les droits et les revendications de la communauté LGBTQ+ ait lieu cette année. L’organisation a présenté, mercredi, sa programmation colorée et variée, laissant derrière la déception associée à l’annulation du défilé de 2022.

Plus de 150 artistes performeront dans le cadre du festival qui se déroulera du 3 au 13 août, incluant la drag queen Barbada, ainsi que les chanteuses Mýa et Klô Pelgag.

«Après une année de consultation, d’évolution et de transformation, Fierté Montréal a refondu sa gouvernance, solidifié ses opérations, redéfini sa mission et réimaginé son image de marque. Tout est en place pour accueillir les plus de 15 000 personnes qui se sont donné rendez-vous (pour le défilé de la Fierté)», peut-on lire dans un communiqué diffusé par l’organisation.

L’année dernière, le défilé de la Fierté avait été annulé à quelques heures de préavis, ce que l’organisation avait d’abord justifié par «un manque de bénévoles». C’est plutôt un malentendu entre deux employés de l’organisation qui aurait mené à l’annulation du défilé, concernant l’impossibilité de tenir l’événement alors que Fierté Montréal avait oublié d’embaucher des agents d’accueil responsables de la sécurité, avait révélé une enquête en octobre 2022.

Les personnes qui devaient participer au défilé, déçues, avaient alors pris part à des marches citoyennes et à divers événements organisés de façon spontanée.

Cependant, cette année, l’administration de Valérie Plante renouvelle sa confiance en l’administration de Fierté Montréal, dont Simon Gamache est toujours le directeur général, a affirmé Alia Hassan-Cournol, conseillère de la Ville de Montréal dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, lors de la conférence de presse de mercredi matin.

«Oui il y a eu l’annulation l’année dernière, mais cette année ça va être grandiose», a-t-elle déclaré.

Les événements de Fierté Montréal se dérouleront dans plusieurs lieux de la métropole. En plus du Village, le Quartier des spectacles, l’esplanade du Parc olympique et les Jardins Gamelin seront animés par de nombreux spectacles de musique, d’humour et de drag queens.

———

