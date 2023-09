Filière batterie: François Legault fait miroiter 15 milliards $ d’investissements

MONTRÉAL — La filière batterie pourrait accueillir encore 15 milliards $ de nouveaux investissements d’ici un an, a laissé miroiter le premier ministre François Legault.

Près de 15 milliards $ d’investissements ont déjà été dévoilés, mais une autre tranche de 15 milliards $ est dans les cartons pour un total de 30 milliards $, a évoqué M. Legault qui était à Montréal, jeudi, pour annoncer que le fabricant suédois de cellules de batteries de voitures électriques Northvolt avait choisi d’installer son usine nord-américaine au Québec.

«On en a plus que 30 milliards $, mais on peut se payer 30 milliards $ avec l’électricité qu’on a», a répondu M. Legault.

Le premier ministre faisait allusion à la demande énergétique de la part des grands industriels qui excède l’offre d’Hydro-Québec. L’hydroélectricité québécoise suscite un engouement encore jamais vu tandis que de nombreuses entreprises veulent réduire l’empreinte carbone de leurs projets.

Or, la capacité d’Hydro-Québec, qui envisage la fin des surplus pour 2027, ne sera pas suffisante pour répondre favorablement à toutes les demandes. Les projets industriels de plus de 5 mégawatts (MW) doivent obtenir le feu vert du ministère de l’Économie et de l’Énergie avant de pouvoir se connecter au réseau d’Hydro-Québec.

En ce moment, 11 projets ont été annoncés pour un total de 15 milliards $ en investissements, a précisé le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. «Il y a quatre autres projets qui incluent des expansions, puis qui incluent un nouveau joueur pour lequel on a alloué les mégawatts, qui vont donner un autre 15 milliards $.»

M. Fitzgibbon a qualifié le chiffre de 30 milliards $ d’investissements totaux de «réaliste», mais «ça peut être plus que ça aussi».

«En plus de ça, j’ai à peu près 25 projets pour lesquels on va prendre un peu de recul pour attendre un petit peu, mais la totalité des projets présentement sur la table à dessin du gouvernement du Québec atteint presque 50 milliards $.»