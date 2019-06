Fillette enlevée à Laval et retrouvée en Montérégie: une femme a été arrêtée

LAVAL, Qc — Une petite fille âgée de 8 ans qui a été kidnappée mardi matin à Laval a été retrouvée saine et sauve environ une heure et demie plus tard à une cinquantaine de kilomètres de là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

L’enfant était alors ligotée sur la banquette d’une automobile.

La présumée ravisseuse qui conduisait la voiture a été arrêtée et devrait comparaître en Chambre criminelle mercredi, au Palais de justice de Laval.

Selon ce qu’a appris le Service de police de Laval (SPL), afin d’approcher la fillette, la suspecte dans cette affaire avait modifié son apparence, notamment en portant une perruque et en se déplaçant avec un chien.

Après que la petite fille ait refusé de monter dans son véhicule, la suspecte l’aurait emmenée de force.

Des informations précises auraient ensuite été transmises à la police de Laval, qui aurait alerté tous les autres corps policiers de la région. Le déclenchement d’une alerte Amber n’a pas été jugé nécessaire.

L’automobile transportant la fillette a été localisée à Saint-Jean-sur-Richelieu par des policiers municipaux de l’endroit.

La police a appris plus tard qu’un conflit familial serait à l’origine de cette affaire.

La femme soupçonnée d’avoir kidnappé l’enfant devrait être accusée de séquestration, d’enlèvement et de port de déguisement dans un dessein dangereux.