Fillette morte à Granby: le ministre Carmant n’exclut pas une enquête

La mort d’une fillette retrouvée lundi dans un état critique à Granby a «outré» le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, qui n’exclut pas la possibilité de tenir une enquête élargie à ce sujet.

«Il y a clairement eu des failles», juge le ministre.

La petite fille de 7 ans avait été retrouvée dans une résidence privée et avait été transportée à l’hôpital dans un état critique. La Sûreté du Québec a annoncé son décès en fin de journée, mardi.

Deux personnes — le père de la fillette et sa conjointe — ont été arrêtées mardi matin. L’homme de 30 ans et la femme de 35 ans ont comparu plus tard dans la journée.

L’homme fait face à une accusation de séquestration, qui serait survenue le 29 avril dernier. La dame est elle aussi accusée de séquestration, mais également de voies de fait graves. À la lumière du décès de la fillette, d’autres accusations pourraient être ajoutées.

L’identité des accusés et de la jeune victime est protégée par un interdit de publication.

«Je ne comprends pas comment un enfant qui a été retiré de l’école et dont les grands-parents ont tenté de se mêler à la situation n’a pas été pris en charge par le système, par le réseau. S’il le faut, on demandera une enquête», a déclaré le ministre Carmant à la sortie du conseil des ministres, mercredi matin, ajoutant avoir demandé aux autorités un état de la situation, afin d’avoir un portrait clair de ce qui s’est passé.

M. Carmant a indiqué qu’il fallait voir si la prise en charge par la protection de la jeunesse s’est faite «dans l’art des choses».

«Il faut vérifier ce qui s’est passé dans cette situation-là et il faut corriger le tir pour la DPJ (Direction de la protection de la jeunesse) de l’Estrie comme pour toutes les DPJ du Québec en ce moment», a-t-il ajouté.

Le premier ministre François Legault a confirmé qu’il se penchait sur cette possibilité d’enquête.

«Il est trop tôt pour dire exactement quelle forme prendra l’enquête, mais évidemment, on veut savoir ce qui s’est passé avec le centre jeunesse et regarder ce qui s’est passé», a-t-il indiqué.

En Estrie, il y a actuellement une liste d’attente de 400 dossiers à la DPJ.

À ce sujet, le ministre Carmant dit ne pas vouloir sauter aux conclusions et spéculer sur les problèmes qui ont pu mener à la mort de la fillette. «Mais c’est sûr que ça peut être une hypothèse», a-t-il ajouté.

Le directeur de la Protection de la jeunesse en Estrie, Alain Trudel, avertit, lui aussi, qu’il est hasardeux de tirer des conclusions hâtives: la liste d’attente actuelle n’est peut-être pas responsable de la situation.

Il soutient ne pouvoir confirmer si la DPJ de l’Estrie était intervenue auprès de la famille de la fillette, citant des raisons de confidentialité.

«Il s’agit d’un événement troublant qui nous touche tous comme société», a-t-il ajouté en conférence de presse, mercredi.

Disant comprendre les émotions qu’un tel décès peuvent faire ressortir, M. Trudel demande aux citoyens de respecter le personnel de la DPJ, qui se fait insulter depuis.