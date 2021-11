Fin de la COP26: négociations intenses pour présenter un accord

GLASGOW, R.-U. — Les négociateurs au sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, travaillent encore sur l’ébauche d’une entente permettant aux leaders de la planète de renforcer les mesures pour s’attaquer aux changements climatiques.

Le Royaume-Uni, hôte de l’évènement, en a fait part dans un communiqué publié tôt samedi matin alors que la COP26 devait officiellement se conclure vendredi soir.

L’émissaire américain John Kerry et son homologue chinois Xie Zhenhua ont affiché, tard vendredi, leur optimisme pour en venir à un accord crédible.

Une proposition appelle des pays à accélérer les efforts pour limiter les subventions aux énergies fossiles.

Un ajout au texte indique que les nations vont reconnaître «la nécessité d’appuyer une transition juste» puisque les industries et les emplois qui y sont reliés en subiront les contrecoups.

Alok Sharma, le député britannique qui préside ces pourparlers, a dit espérer que les pays vont conclure un accord ambitieux à Glasgow.

«J’espère que les collègues vont saisir l’occasion», a déclaré M. Sharma à l’agence The Associated Press tandis qu’il marchait vers l’endroit qui accueille la COP26.

Des groupes ont fortement critiqué plusieurs propositions faites à la COP26, estimant qu’elles ne sont pas assez contraignantes.

«Ici à Glasgow, les pays les plus pauvres sont menacés d’être écartés du portrait, ce qu’il faut éviter a dit Tracy Carty, experte des politiques climatiques pour Oxfam.

«Ce qui est sur la table n’est pas suffisant (pour leur venir en aide)», a-t-elle indiqué.

Toutefois, la mention qui s’attarde aux énergies fossiles pour la première fois depuis la création des COP a été bien reçue par certains environnementalistes.

«Il s’agit d’un compromis, mais on voit la lumière au bout du tunnel», a affirmé Jennifer Morgan, directrice générale, de Greenpeace International qui y voit une avancée majeure, même si la proposition est modeste.

Des divisions persistent sur l’enjeu de l’appui financier aux pays pauvres et en développement qui subissent les effets dévastateurs des changements climatiques. Les États-Unis et l’Union européenne – deux des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre (GES) – ont encore des réserves à ce sujet.

Mohammed Quamrul Chowdhury du Bangladesh, un négociateur en chef pour des pays en voie de développement, était évidemment déçu du manque de leadership des grandes puissances pour leur venir en aide financièrement dans la lutte aux changements climatiques.

«Il y a beaucoup de frustration», a-t-il indiqué à l’Associated Press.

«Cette ébauche est très difficile à expliquer à ceux qui souffrent déjà des conséquences des changements climatiques ou à ceux qui sont conscients des preuves scientifiques sur les conséquences futures si on n’agit pas plus rapidement», a affirmé le chercheur Maarten van Aalst, de l’Université de Twente aux Pays-Bas et directeur du Centre Climat de la Croix-Rouge internationale, du Croissant-Rouge et de ses partenaires.

Dans une autre proposition, des pays encouragent l’adoption de nouvelles cibles de réduction des GES, plus ambitieuses dès 2025 et 2030.