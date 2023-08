Fin de la grève des travailleurs des magasins de la Société manitobaine des alcools

WINNIPEG — Les travailleurs des magasins d’alcools du Manitoba ont voté en faveur d’un accord conclu la semaine dernière avec la Société manitobaine des alcools et des loteries, mettant fin à une grève qui a débuté en juillet, alors qu’une autre grève est sur le point de commencer chez la Société d’assurance publique de la province.

Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) affirme que l’accord conclu mercredi pour les travailleurs du secteur des boissons alcoolisées a été ratifié, même si les résultats exacts du vote n’ont pas été publiés.

Le président du MGEU, Kyle Ross, a déclaré que la plupart des 1400 membres couverts par l’accord verront des augmentations de salaire totalisant 12 % sur quatre ans, et que beaucoup d’entre eux auront «un peu plus que cela».

Or, une déclaration de la Société manitobaine des alcools et des loteries décrit les augmentations comme étant de seulement 2 % par an, ce qui, selon elle, était ce qui était sur la table tout au long du conflit et est conforme à d’autres contextes du secteur public, y compris de nombreux lieux de travail du MGEU.

La déclaration de l’employeur indique que la différence avec l’accord qui a été ratifié est que les ajustements spéciaux de l’échelle salariale entraînés par la prochaine augmentation du salaire minimum provincial le 1er octobre seront réaffectés afin de garantir que les travailleurs les moins bien payés obtiennent davantage.

Le syndicat représente également 1700 travailleurs de la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI), et M. Ross a informé qu’ils mettent en œuvre leurs plans de débrayage complet lundi afin de soutenir les négociations en vue d’un nouvel accord.

«Nous aimerions également obtenir un accord équitable pour les travailleurs de MPI, a déclaré M. Ross lors d’un entretien téléphonique dimanche. Malheureusement, nous devons faire grève et avoir un impact sur les Manitobains.»

Le vote sur l’accord avec les travailleurs issus du secteur des boissons alcoolisées a commencé jeudi et s’est poursuivi jusqu’à dimanche midi. Selon M. Ross, il y a eu une bonne participation au vote.

Les magasins de la Société manitobaine des alcools étaient sans convention collective depuis plus d’un an et menaient des grèves de courte durée depuis juillet. Une grève à l’échelle de la province a commencé plus tôt ce mois-ci après que l’employeur a fermé davantage de ses sites alors que les négociations contractuelles étaient au point mort.

Le syndicat a déclaré que les membres travaillant au centre de distribution de la société d’État reprendront le travail dimanche soir, et que tous les autres membres reprendront leur travail dès lundi.

La Société manitobaine des alcools et des loteries a déclaré que tous les magasins d’alcool seront ouverts lundi, même si un magasin à Winnipeg et un autre à Brandon seront réservés aux clients commerciaux jusqu’à la fin de la semaine.

Les livraisons aux partenaires commerciaux, notamment aux détaillants privés, tels que les distributeurs d’alcool et aux titulaires de licences comme les bars et les restaurants commenceront la semaine prochaine.

«La (Société manitobaine des alcools et des loteries) n’a pas connu de grève depuis les années 1970, nous sommes donc conscients que les six dernières semaines ont pu ébranler la confiance du public en nous», a déclaré la société dans un communiqué de presse.

«Tout le monde chez (la Société manitobaine des alcools et des loteries) reste pleinement engagé à répondre à toutes les attentes de notre part — envers nos clients, nos partenaires commerciaux et tous les Manitobains.»

M. Ross a mentionné que le syndicat avait espéré négocier ce week-end avec MPI pour trouver une solution à ce conflit, mais a soutenu que l’employeur ne voulait pas discuter.

MPI a indiqué samedi dans un communiqué que son offre globale offrirait aux employés syndiqués des augmentations garanties de 17 % sur quatre ans, couplée à une offre de recours à un arbitrage exécutoire sur la question des augmentations salariales générales.

Le syndicat a déclaré que l’offre salariale ne représente pas vraiment une augmentation de 17 %, car elle comprend des paiements uniques et certains éléments non salariaux.

MPI a affirmé qu’en cas de grève, son centre de communication resterait ouvert pour les personnes qui souhaitent déclarer des sinistres impliquant des blessures corporelles, des collisions sans conducteur et des véhicules volés.