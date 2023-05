Fin des exigences vaccinales pour les voyageurs aux États-Unis

WASHINGTON — L’administration Biden indique que les exigences de vaccination contre la COVID-19 pour les voyageurs étrangers par voie aérienne et à la frontière canado-américaine seront levées à partir du 12 mai.

La veille, le 11 mai, marquera la fin de l’urgence COVID-19 imposée par les États-Unis en 2020 alors que le monde commençait à faire face à l’ampleur de la pandémie.

Le représentant de New York Brian Higgins, un ardent défenseur de l’assouplissement des restrictions aux frontières, acclame la nouvelle comme une victoire pour les familles, les touristes et les communautés frontalières.

Le Canada a mis fin à ses propres exigences de vaccination pour les visiteurs étrangers en octobre.

Les États-Unis, cependant, ont continué d’exiger que les travailleurs fédéraux, les sous-traitants et la plupart des voyageurs aériens internationaux présentent une preuve de vaccination.

La Maison-Blanche affirme que les décès dus à la COVID-19 dans le monde sont à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie, et 95 % de moins aux États-Unis qu’ils ne l’étaient en janvier 2021.

«Nous sommes dans une phase différente de notre réponse à la COVID-19 que nous ne l’étions lorsque bon nombre de ces exigences ont été mises en place», a déclaré l’administration dans un communiqué.

Les restrictions prendront fin «en fin de journée le 11 mai, le jour même de la fin de l’urgence de santé publique COVID-19».

Le Titre 42, la mesure controversée qui donne aux États-Unis le pouvoir de refuser sommairement l’entrée aux demandeurs d’asile sur la base d’une urgence de santé publique, devrait également prendre fin au même moment.

La déclaration de la Maison-Blanche a laissé les restrictions sur les frontières terrestres, connues sous le nom de Titre 19, au département de la Sécurité intérieure (DSH), qui a rapidement suivi avec sa propre déclaration.

«À partir du 12 mai 2023, le DHS n’exigera plus que les voyageurs non américains entrant aux États-Unis par les ports d’entrée terrestres et les terminaux de ferry soient entièrement vaccinés contre la COVID-19 et fournissent la preuve de vaccination correspondante sur demande», peut-on lire.

«Le DHS a l’intention d’annuler ces restrictions de voyage prévues par le Titre 19 en accord avec la fin de l’urgence de santé publique et la fin de la proclamation présidentielle sur les voyages aériens.»

Le président Joe Biden avait déjà précisé quand les mesures d’urgence expireraient, mais M. Higgins avait affirmé qu’il n’était jamais certain que les changements s’étendraient à la frontière terrestre canado-américaine.

Mais maintenant qu’il est clair qu’ils le feront, il est temps de célébrer, a-t-il dit.

«Depuis plus de trois ans maintenant, il y a des obstacles aux voyages transfrontaliers. Cela a séparé les familles et entravé la reprise économique», a-t-il déclaré dans un communiqué.