Fin du test obligatoire pour les voyageurs vaccinés dès le 1er avril, confirme Ottawa

OTTAWA — Les voyageurs vaccinés n’auront plus l’obligation de présenter un test de dépistage de la COVID-19 négatif pour entrer au Canada, dès le 1er avril, a annoncé jeudi le gouvernement fédéral.

«Les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés continueront d’être soumis à des tests moléculaires de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée, au jour 8 et pendant qu’ils complètent leur quarantaine de 14 jours», a cependant noté le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Les voyageurs «entièrement vaccinés» pourraient être sélectionnés pour un test de dépistage obligatoire à leur arrivée, comme c’est le cas actuellement. Ils ne seront toutefois pas tenus de faire une quarantaine en attendant les résultats.

L’application ArriveCAN continue d’être utilisée et tous les voyageurs doivent fournir les renseignements demandés, que ce soit en ligne ou par l’entremise de l’application mobile.

«Toutes les mesures peuvent être révisées», a prévenu le ministre Duclos.

Le ministre Duclos avait annoncé à la fin février que les voyageurs arrivant au Canada pourraient présenter un test antigénique rapide négatif à la frontière, comme alternative à un dépistage par test moléculaire (PCR), plus coûteux et plus long.