Financement de la recherche: une délégation de l’Union européenne visitera le Canada

OTTAWA — Les plus hauts dirigeants de l’Union européenne devraient se rendre au Canada cette année, notamment pour discuter de la possibilité qu’Ottawa se joigne à un important pacte de financement de la recherche.

Tous les deux ans, Bruxelles et Ottawa organisent des sommets de leurs dirigeants dans le cadre d’un accord signé en 2017 parallèlement à un accord commercial majeur.

L’ambassadrice de l’UE au Canada, Melita Gabric, a déclaré que la planification détaillée de la visite n’a pas encore commencé, mais qu’elle est attendue « cette année ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé un accord avec le premier ministre Justin Trudeau en mars qui appelle à une plus grande collaboration sur les véhicules verts et à lutter contre la désinformation. Mme Gabric affirme que plus de détails entourant cette entente pourraient être réglés lors d’une visite.

Le commissaire européen au budget, Johannes Hahn, a déclaré que la réunion aidera les deux parties à faire le point sur leur soutien à l’Ukraine, ainsi qu’à discuter de l’éventuelle participation du Canada à un programme de recherche scientifique de plus de 100 milliards $ appelé Horizon Europe.

M. Hahn est en visite au Canada pour attirer des investissements dans le programme de l’Union européenne pour une reprise verte après la pandémie de COVID-19 et pour inciter davantage de pays à utiliser l’euro dans les transactions internationales.