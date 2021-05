Financement du journalisme: Facebook fait un «test» au Canada

MONTRÉAL — Tandis qu’Ottawa s’apprête à légiférer pour forcer les géants du numérique à rémunérer les éditeurs de presse, Facebook a annoncé mardi avoir conclu des ententes avec une série de médias canadiens afin de tester une façon de payer pour certains contenus publiés sur sa plateforme.

Les éditeurs participants seront rémunérés «pour qu’ils puissent créer des liens vers des articles supplémentaires qui ne sont pas encore publiés» sur le réseau social, a indiqué une firme de relations publiques embauchée par Facebook Canada dans un courriel transmis à La Presse Canadienne.

Concrètement, les médias ne recevront pas de rémunération pour les textes publiés sur la page publique de Facebook, mais uniquement pour les contenus publiés sur une section dédiée du site, un peu comme celle dédiée à la COVID-19 et aux changements climatiques.

Le Devoir et la CN2i – qui possède Le Soleil, Le Nouvelliste, La Tribune, La Voix de l’Est, Le Droit et Le Quotidien – sont les principaux médias québécois participant au «News Innovation Test». Ailleurs au pays, Facebook Canada s’est entendu avec FP Newspapers, qui publie notamment le Winnipeg Free Press.

Le projet-pilote permettra à Facebook de se «rapprocher encore plus des éditeurs pour les aider à construire des modèles économiques durables», a indiqué Kevin Chan, directeur mondial et chef des politiques publiques pour le Canada, dans une déclaration écrite.

Pour le directeur général du quotidien «Le Soleil», Gilles Carignan, le projet représente «un pas dans la bonne direction». Un avis partagé au quotidien Le Devoir, où le directeur général et éditeur, Brian Myles, estime que Facebook «jette les bases d’une relation de confiance renouvelée» avec les médias traditionnels.

«Le Devoir obtient ce qu’il a toujours demandé au terme d’une négociation équitable, affirme-t-il. L’entente respecte notre modèle d’affaires basé sur l’abonnement et elle est bénéfique pour Le Devoir qui souhaite accroître son lectorat et toucher davantage de Québécoises et de Québécois. D’ailleurs, la redirection de l’ensemble du trafic vers notre plateforme permettra de cultiver la relation avec les utilisateurs.»

Facebook Canada n’a pas révélé la valeur totale estimée des ententes. Jusqu’à présent, il planifiait dépenser 8 millions $ dans des projets liés au journalisme au cours des trois prochaines années.

Pour l’ensemble du premier trimestre de 2021, soit les mois de janvier, février et mars, le réseau social a généré 63,5 millions $ en revenus publicitaires grâce aux médias d’information canadiens, selon des calculs du professeur de journalisme à l’École des médias de l’UQAM, Jean-Hugues Roy.

Le cabinet du ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, n’avait pas répondu à une demande de commentaire de La Presse Canadienne au moment de publier.

Le gouvernement Trudeau compte déposer un projet de loi pour forcer les géants du numérique à partager leurs revenus publicitaires avec les médias d’information canadiens.

À la fin mars, M. Chan avait laissé entendre devant un comité des Communes que Facebook pourrait répéter le «black-out» de nouvelles qu’il a imposé en Australie un mois plus tôt si la législation le pousse à le faire. Le géant numérique avait alors bloqué toutes les actualités sur sa plateforme pendant cinq jours en réponse à une proposition de loi qui l’aurait obligé à payer des redevances aux médias d’information pour les liens vers leurs contenus.

___

Facebook finance une bourse qui soutient des postes de journalisme à La Presse Canadienne. Certaines organisations médiatiques qui recevront du financement par l’entremise de ce projet sont des clients de l’agence de presse.