Fiona devrait changer de trajectoire et frapper les provinces de l’Atlantique

HALIFAX — Le Centre canadien des ouragans indique que Fiona, actuellement un ouragan de catégorie 3, devrait frapper le Canada atlantique en fin de semaine.

Le centre a déclaré dans un communiqué, mardi, que Fiona devrait devenir une tempête post-tropicale «vaste et puissante» samedi et affecter la zone terrestre des Maritimes.

La trajectoire de Fiona demeure incertaine, mais le centre des ouragans prévient que son impact sera «très vaste».

L’avertissement s’adresse à l’est du Nouveau-Brunswick, de la région Chaleur à Moncton et au sud-est et couvre presque tout le territoire de la Nouvelle-Écosse.

Le centre indique que Fiona devrait également toucher l’Île-du-Prince-Édouard et les Îles-de-la-Madeleine, au Québec, avant d’atteindre Terre-Neuve.

Fiona a causé des ravages à Porto Rico la fin de semaine dernière et a frappé les îles Turques et Caïques plus tôt, mardi.