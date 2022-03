Fixation alléguée du prix du bœuf: une demande d’action collective est déposée

MONTRÉAL — Une demande d’action collective a été déposée en Cour supérieure du Québec contre les plus grands fournisseurs canadiens de bœuf au pays pour avoir prétendument comploté en vue de restreindre la concurrence et d’augmenter les prix du bœuf vendu dans la province.

La poursuite a été déposée le 24 mars par le cabinet d’avocats Belleau Lapointe.

Le document allègue que diverses sociétés liées à Cargill, JBS Canada ULC, Tyson Food et National Beef Packing ont agi de concert pour «restreindre indûment la concurrence liée à la production, à l’approvisionnement ou à la vente de bœuf» dans la province depuis le 1er janvier 2015.

L’action collective, qui doit encore être certifiée par un juge, demande une compensation financière équivalente aux revenus générés par la part artificiellement gonflée des prix de vente.

Les plaignants affirment que les abattoirs contrôlent 85 % du marché canadien du bœuf et 80 % du marché américain.

Cette demande survient près de deux ans après que les procureurs généraux de 11 États du Midwest ont exhorté le département américain de la Justice à poursuivre une enquête fédérale sur la concentration du marché et la fixation potentielle des prix par les emballeurs de viande dans l’industrie bovine pendant la pandémie de COVID-19.

«Les affirmations manquent de fondement», a écrit dans un courriel la porte-parole de Cargill, April Nelson.

«Nous livrons une concurrence vigoureuse sur le marché et menons des activités éthiques, et nous avons confiance en nos efforts pour maintenir l’intégrité du marché au nom de nos clients et consommateurs.»

Les autres entreprises n’ont pas pu être jointes dans l’immédiat pour commenter.