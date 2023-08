Floride: Idalia deviendrait un ouragan de catégorie 4 avant de toucher terre mercredi

CEDAR KEY, Fla. — L’ouragan Idalia s’est transformé en une dangereuse tempête de catégorie 3 tôt mercredi alors qu’il se dirigeait vers la région de Big Bend sur la côte occidentale de la Floride, selon le Centre national des ouragans, basé à Miami.

Les résidents de la Floride vivant dans des zones côtières vulnérables ont reçu l’ordre de partir. Les autorités ont mis en garde contre une onde de tempête catastrophique et des vents destructeurs lorsque la tempête touchera terre mercredi matin.

En début de nuit, les vents d’Idalia soufflaient à 190 kilomètres à l’heure. Il était prévu que l’ouragan frappe la Floride en tant que tempête de catégorie 4 avec des vents d’au moins 210 kilomètres à l’heure.

À 2h00 mercredi, Idalia se trouvait à environ 175 kilomètres au sud-ouest de Cedar Key. Il se déplaçait vers le nord à 24 kilomètres à l’heure.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a souligné que les résidents n’avaient pas nécessairement besoin de quitter l’État, mais qu’ils devaient se rendre sur des hauteurs dans une structure sûre.

Les péages ont été supprimés sur les autoroutes hors de la zone dangereuse, des abris ont été ouverts et les hôtels étaient prêts à accueillir les évacués. Plus de 30 000 travailleurs des services publics se sont rassemblés pour effectuer les réparations le plus rapidement possible à la suite de l’ouragan. Environ 5500 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés.

Après avoir atterri dans la région de Big Bend, Idalia devrait traverser la péninsule de Floride vers le nord-est, puis inonder le sud de la Georgie et les Carolines jeudi. Le gouverneur de Georgie, Brian Kemp, et le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, ont annoncé l’état d’urgence, libérant ainsi des ressources et du personnel de l’État, notamment des centaines de soldats de la Garde nationale.

Idalia a frappé Cuba avec de fortes pluies lundi et mardi, laissant la province productrice de tabac de Pinar del Rio sous l’eau et nombre de ses habitants sans électricité. Cependant, les médias d’État n’ont fait état d’aucun décès ni de dégâts majeurs.