Floride: le nombre de cas de COVID-19 bondit de 50% en une semaine

FORT LAUDERDALE, Fla. — Le nombre d’infections au coronavirus en Floride a bondi de 50% cette semaine, a rapporté vendredi le département de la Santé de l’État. Une personne infectée sur 5, à l’échelle nationale, se trouve dans cet État. La Floride est devenue l’épicentre de l’épidémie aux États-Unis.

Le département de la Santé a diffusé l’information peu de temps après que le gouverneur Ron DeSantis eut interdit aux districts scolaires d’obliger les élèves à porter des masques lors de la reprise des cours le mois prochain.

Plus de 110 000 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés en Floride au cours de la dernière semaine, contre 73 000 la semaine précédente. C’est aussi 11 fois plus que les 10 000 cas signalés dans la semaine du 11 juin, il y a six semaines. Le nombre de cas est maintenant revenu au niveau de janvier, soit tout juste avant que les vaccins ne soient largement disponibles.

La Florida Hospital Association a également déclaré vendredi que les hospitalisations liées à la COVID-19 dans tout l’État approchaient du sommet de l’année dernière. Plus de 9300 patients sont hospitalisés, contre 1845 il y a un mois. Le record d’hospitalisations a été établi le 23 juillet 2020 avec 10 179 patients. Par habitant, la Floride compte désormais plus de personnes hospitalisées que tout autre État.

L’État a signalé 409 décès cette semaine, portant le total à plus de 39 000 depuis le premier survenu en mars 2020. Le sommet en matière de décès a été atteint à la mi-août 2020, lorsque 1266 personnes sont mortes de la COVID-19 sur une période de sept jours. Les décès sont généralement précédés de quelques semaines par une augmentation des hospitalisations.

Ron DeSantis a imputé la flambée de cas à une augmentation saisonnière – plus de Floridiens sont à l’intérieur en raison du temps chaud et la climatisation ferait circuler le virus. Environ 60% des Floridiens de 12 ans et plus sont vaccinés, ce qui classe la Floride en milieu de peloton parmi les États.

Ron DeSantis a déclaré que son décret interdisant l’obligation du masque dans les écoles améliorerait l’expérience des élèves et leur permettrait de se concentrer plus facilement sur l’apprentissage.

«J’ai trois jeunes enfants. Ma femme et moi n’allons pas obliger les enfants à porter le masque. Nous ne l’avons jamais fait; nous ne le ferons pas. Je veux voir mes enfants sourire. Je veux qu’ils s’amusent», a déclaré Ron DeSantis en conférence de presse quelques heures avant de signer le décret.

Ron DeSantis cherche à être réélu l’an prochain et à se positionner à l’échelle nationale pour une éventuelle candidature présidentielle en 2024.

Ron DeSantis a également affirmé qu’il n’y a aucune preuve que les masques empêchent la contagion dans les écoles, ce qui est en contradiction avec les directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies qui recommandent «le port du masque à l’intérieur pour tous les enseignants, le personnel, les étudiants et les visiteurs des écoles, indépendamment de la vaccination.»

Ses détracteurs disent que sa réticence à imposer le port du masque met en danger la santé des étudiants et du personnel.

«Nous savons que les masques sont un moyen simple et efficace d’aider à prévenir la propagation du virus, et d’un point de vue médical, cela n’a absolument aucun sens de décourager leur utilisation», a déclaré le Dr Bernard Ashby, chef de l’organisation d’un comité progressiste voué à la protection de la santé.

«La prise de position de DeSantis mettra la santé des enfants et des enseignants en danger.»

La décision de Ron DeSantis est intervenue après que le conseil scolaire du comté de Broward eut voté pour exiger le port du masque et que d’autres districts et collèges de l’État l’envisageaient.

«Nous devrons changer notre politique», a déclaré Debbi Hixon, membre du conseil d’administration de Broward, au journal South Florida SunSentinel. «Je ne cherche pas à défier le gouverneur. Je pense que c’est une décision irresponsable, mais si c’est la loi, j’accepterai de la suivre.»

La Florida Education Association, le syndicat des enseignants de l’État, a déclaré que Ron DeSantis devrait laisser la décision aux responsables locaux plutôt que d’imposer un décret à l’échelle de l’État.