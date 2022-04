Fonctionnaires fédéraux:les négos débutent avec un bon écart et une vision différente

MONTRÉAL — Les négociations entre le gouvernement fédéral et l’Alliance de la fonction publique du Canada pour le renouvellement des conventions collectives commencent avec un bon écart entre les parties et, surtout, une vision fort différente du contexte économique actuel.

Alors que l’AFPC évoque la poussée inflationniste et réclame des augmentations qui en tiennent compte pour ses membres, le Conseil du trésor fédéral affirme qu’il doit présenter des offres d’augmentations «qui sont raisonnables pour les Canadiens» et qu’il doit aussi tenir compte du fait que des Canadiens ont été affectés par la pandémie et les pertes d’emplois qui en ont découlé.

Le plus grand syndicat de fonctionnaires au pays affirme avoir déposé des demandes d’augmentations de 4,5 % par année, en lien avec l’inflation au pays.

Selon l’Alliance, le Conseil du trésor fédéral a déposé des offres variant entre 1,5 % et 2 % par année, lors d’une rencontre sur les enjeux communs aux différents groupes de fonctionnaires fédéraux, du 29 au 31 mars.

Le Trésor n’a pas voulu confirmer ces chiffres, lorsqu’interrogé à ce sujet. II a répondu qu’il restait déterminé à négocier de bonne foi, mais qu’il devait aussi tenir compte du contexte économique actuel, «à un moment où les Canadiens sont aux prises avec des pertes d‘emploi et des difficultés financières en lien avec la pandémie, auxquelles ses membres (de l’Alliance) n’ont pas été confrontés».