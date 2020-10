Ford dit qu’un plan est prévu la semaine prochaine pour alléger les restrictions

TORONTO — Le premier ministre Doug Ford affirme qu’un plan est prévu la semaine prochaine pour alléger les restrictions relatives à la COVID-19 dans les secteurs fortement touchés dans la province.

M. Ford a indiqué qu’il avait demandé à ses conseillers en santé d’élaborer une stratégie pour permettre à des entreprises fermées dans ces régions de rouvrir en toute sécurité.

Des restrictions interdisant les repas à l’intérieur dans les restaurants et les bars et entraînant la fermeture des centres de conditionnement physique ont été mises en place à Toronto, à Ottawa et dans la région de Peel le 10 octobre.

Les mesures devaient être en place pendant 28 jours et viennent donc à échéance la semaine prochaine.

M. Ford n’a pas pu fournir de détails sur le plan, et n’a pas dit quel pourrait être l’impact sur les restaurants et les gyms.

Le premier ministre a déclaré que le gouvernement présentera bientôt un projet de loi pour prolonger une interdiction des expulsions commerciales.

L’Ontario a signalé vendredi 896 nouveaux cas de COVID-19 et neuf autres décès liés au coronavirus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué que 314 de ces nouveaux cas étaient recensés à Toronto, 173 dans la région de Peel, 115 dans la région de York et 92 à Ottawa.

Il y a 796 cas nouvellement résolus, et la province affirme avoir effectué plus de 41 000 tests au cours des dernières 24 heures.

Dans toute la province, 314 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19, dont 75 aux soins intensifs et 52 ayant besoin d’une machine d’assistance respiratoire.

Jeudi, les responsables de la santé ont fait état de projections indiquant un ralentissement de la croissance de la pandémie de COVID-19 en Ontario, tout en prévenant que la situation pourrait rapidement s’aggraver à nouveau.

Le comité de responsables de la santé a déclaré que la dernière modélisation montrait que la province semble s’éloigner du pire des scénarios et devrait connaître une séquence de 800 à 1200 nouveaux cas quotidiens au cours des prochaines semaines.