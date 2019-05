Fort tremblement de terre au large du Salvador, possible tsunami

SALVADOR, Brésil — Un fort tremblement de terre s’est produit au large des côtes du Salvador, ce qui a amené des habitants effrayés à fuir leur maison à l’aube. Les autorités affirment qu’un tsunami est possible.

La Commission géologique des États-Unis indique que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,6. Son épicentre était situé à environ 28 km au sud-sud-est de La Libertad, une banlieue de la capitale régionale, Santa Tecla, et a été enregistré à une profondeur de 65 km.

Par l’intermédiaire du réseau social Twitter, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles du Salvador a prévenu d’un possible tsunami et a conseillé aux personnes de s’éloigner de l’océan Pacifique pendant les quatre prochaines heures.

Le tremblement de terre a été vivement ressenti dans la capitale, San Salvador, jeudi matin. Les résidents ont quitté leur maison avec des lampes de poche et l’électricité a été coupée dans au moins certaines régions.