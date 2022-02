Forte croissance de la population immigrante en emploi au Québec

MONTRÉAL — Il n’y a pas eu autant d’immigrants en emploi au Québec depuis que cette statistique est compilée, soit depuis 2006.

Dans son État du marché du travail au Québec en 2021, l’Institut de la statistique du Québec révèle en effet que le nombre de personnes immigrantes en emploi au Québec s’élevait à 818 700. Il s’agit d’«un sommet depuis la première année où les données sur le statut d’immigration sont disponibles (2006)».

Ils étaient ainsi 88 000 de plus en emploi qu’en 2020.

Autre fait intéressant: même les immigrants les plus fraîchement arrivés, soit depuis moins de cinq ans, ont profité de la croissance de l’emploi.

Quand on prend plus de recul et que l’on regarde sur 10 ans, leur progression sur le marché du travail au Québec est encore plus impressionnante. En 10 ans, soit de 2011 à 2021, leur emploi a crû de 327 000, alors qu’il a diminué de 72 000 chez les personnes non immigrantes, a souligné en entrevue Luc Cloutier-Villeneuve, analyste en statistiques du travail à l’ISQ.