Forte progression de la COVID-19 en Ontario: 340 nouveaux cas et 18 décès

TORONTO — La pandémie de COVID-19 est en forte progression en Ontario.

Les autorités ont rapporté vendredi 340 nouveaux cas et 18 nouveaux cas. Toutefois, la majorité de ces décès sont survenus il y a plus de six semaines.

Ainsi, 16 décès, dont celui d’une personne âgée de moins de 19 ans, ont été signalés pour la première fois, vendredi, à la suite d’une mise à jour des données.

Le taux de reproduction nette (R e ) qui s’élève à 1,18 reflète bien la situation. Un R e supérieur à 1 signifie que le nombre de cas augmente.

Ces données s’appuient sur 23 448 tests.

Les unités de soins intensifs accueillent 110 patients, dont 76 ont besoin d’un respirateur.

Les autorités ont indiqué que 53 975 doses de vaccin, dont 42 230 deuxièmes doses, ont été administrées depuis le précédent bilan pour un total de plus de 19,7 millions.

Elles ajoutent que 72,39% des adultes de la province sont adéquatement inoculés.

Selon l’Agence de la santé publique de l’Ontario, au cours de la période s’étendant de la fin de juin à la fin de juillet, une personne non vaccinée courait huit fois plus de risque d’être infectée par le coronavirus qu’une personne ayant reçu ses deux doses.