Forum du Conseil du patronat: près de 60 % ne gagnent pas 28 $ l’heure

MONTRÉAL — Seule 42 % de la population gagne 28 $ l’heure et plus et «des industries complètes ne peuvent payer» un tel salaire, souligne la présidente-directrice générale de l’Institut du Québec, Mia Homsy,

Elle participait, jeudi, à un forum organisé par le Conseil du patronat du Québec intitulé: Mythes et réalités sur l’immigration économique.

C’est donc dire que près de 60 % de la population au Québec ne gagne pas le salaire horaire de 28 $ l’heure, soit le seuil cité par le premier ministre François Legault pour favoriser l’arrivée d’immigrants économiques afin de réduire l’écart de richesse entre le Québec et l’Ontario.

On a aussi souligné, dans le cadre de ce forum, qu’il y avait 148 460 postes vacants au quatrième trimestre de 2020. Ces postes commandaient un salaire moyen de 21,50 $ l’heure.

Ces postes vacants se trouvent par exemple dans la santé et l’assistance sociale, ainsi que le commerce de gros et de détail.